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歐洲議會將表決凍結歐中投資協定　另發聲支持台灣

▲▼歐盟。（圖／路透）

▲歐洲議會將在5月20日表決凍結歐中投資協定討論決議案。（圖／路透）

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾19日專電

歐洲議會將在5月20日表決凍結歐中投資協定討論決議案，要求中國須解除制裁才能推動，議案並提到歐盟與台灣貿易協定不應受歐中協定牽制，表達支持與台灣洽簽投資協定。

歐洲議會明天將表決「關於中國對歐盟實體以及歐洲議會議員制裁」的決議案，由於跨黨團支持這項決議案，預料將可通過，展現歐洲議會在多位議員遭中國制裁後的反制行動。

根據歐洲議會今天最新發布的決議案文，指中國的報復制裁造成歐中關係倒退，歐盟及其所有機構必須團結一致，抵制中國對歐洲民主的攻擊，捍衛歐洲共同價值觀。

決議案指鑑於中國對維吾爾族人及香港民主的鎮壓，再加上對台灣日益加大對抗，當前的歐中戰略已經顯示其侷限性，歐中關係無法如同過往一般發展。

這項決議案除呼籲歐盟執委會發表聲明譴責中國對民選政治人物的制裁外。另認為歐洲議會需採取行動，提案凍結歐洲議會對歐中投資協定的討論，直至中國取消制裁，由於歐中投資協定需歐洲議會批准，一旦通過凍結討論將衝擊協定生效時程。

此外，決議案呼籲歐盟執委會在採相關措施前先與歐洲議會磋商，另呼籲歐盟在對中政策上加強與美國協調，並強調歐盟與台灣在內的區域夥伴的貿易協定不應受到歐中協定牽制，顯示歐洲議會反制中國之際，力挺與台灣洽簽投資協議。

由於歐盟官員過去在回答與台灣洽簽貿易協定時表示當務之急是與中國談妥投資貿易協定，然後才評估與其他區域進行談判，歐洲議會這次提案呼籲歐盟改變作法，推動歐中投資協定的同時，也應展開與台灣貿易協定談判 。

歐盟今年3月針對新疆人權問題制裁4名中國官員和新疆生產建設兵團公安局，北京隨即對歐洲的10人和4機構報復，制裁5名歐洲議會議員、以及荷蘭、比利時、立陶宛國會議員，還有歐盟理事會政治與安全委員會、歐洲議會人權分委會、德國墨卡托中國研究中心、丹麥民主聯盟基金會。

中國加倍制裁舉動引發歐洲議會憤怒，反對歐中投資協定聲浪高漲。

歐盟執委會在2020年12月與中國完成這項投資談判，接下來工作包括技術以及政治層面，前者即對協定文本進行法律審查及將文件翻譯成20 餘種成員國的語言等工作。一旦完成技術層面工作，歐盟執委會須將協定提交給歐盟27成員國及歐洲議會批准，整個過程預估在2022年年初走完。

 
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