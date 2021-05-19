全台首例「人臉辨識」未戴口罩罰！高雄愛河阿姨沒戴罩拒示證件

▲高雄這名阿姨拒絕出示身分證，被「人臉辨識」後，一樣舉發 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名高姓女子在愛河旁邊公園散步，不過被員警發現未戴口罩，依法要告發卻拒絕拿出證件，以為這樣就能免罰，不過警方還是拿出小電腦，透過「人臉辨識」依法舉發，鹽埕分局一共告發5件，裁罰金額將交由衛生局來做後續處理。

19日下午晚間7時許，鹽埕分局員警巡邏時卻發現一名高姓女士未戴口罩，沒想到她拒絕出示證件且不配合查證身分藉此以規避罰責，不過警方仍以人臉辨識之方式，查出她的身分並依照規定填寫陳述意見紀錄表、案件舉發通知書，同時員警依據違規事實進行拍照，依法取締告發。

▲高雄這名阿姨拒絕出示身分證，被「人臉辨識」後，一樣舉發 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

其實在陳其邁19日下令嚴查之後，市警局全部動了起來，所屬17個分局都在強力執行「告發未戴口罩」，一整天下來，高雄市新興分局告發件數高達41件，包含市場、道路、籃球場、公園等公共場所。

高雄市政府已經在防疫措施方面「升級三級警戒」，同時加嚴四大措施，一、非必要不要出門，若出門務必配戴口罩；二、針對公共場所及室內空間，未配合配戴口罩之民眾，強力執法，各局處可逕行告發及開罰；三、加強對人與人連結之高風險處積極查緝，違規者斷水斷電；四、加強社交距離，避免公園及營業場所外群聚行為、倒垃圾未戴口罩者將拒收垃圾。

▲高雄新興分局一天下來舉發41件未戴口罩。（圖／記者吳奕靖翻攝）



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