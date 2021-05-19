全國三級警戒　蔡英文：防疫不分縣市、團結戰勝疫情

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）



記者黃巈禾／台北報導

國內新冠肺炎本土病例大爆發，19日再增267例本土病例，過去9天以來累積本土已經超過千例，全國皆提升為3級警戒。對此，總統蔡英文表示，特別指示行政院長蘇貞昌和衛福部長陳時中，全國防疫要一致，各縣市需要的資源中央會協助整備，防疫不分縣市，團結一定能戰勝疫情。

蔡英文表示，今天早上，聽取蘇貞昌、陳時中指揮官報告後，決定根據指揮中心專業建議，將全國提升至第三級警戒，用一致的標準共同防疫，很謝謝各縣市齊心防疫，但也要避免執行面上的銜接落差，而造成破口，所以，指示蘇貞昌和陳時中，全國的防疫措施必須一致，篩檢後送SOP必須一致，違反規定的罰則也必須一致，至於各縣市需要的資源，中央會協助整備、協調。

蔡英文指出，從明天開始，指揮中心會在每天早上召開，全國防疫會議，由各地副縣市長層級以上人員參與，整合防疫資源，檢視執行進度，駁斥錯假訊息，全國是一個團隊，沒有一個縣市會被遺漏。

蔡英文提到，在中央地方合作下，大家關心的篩檢站、防疫旅館、集中檢疫所，數量都會繼續增加，所有的醫院，也都必須按照指揮中心的應變機制，全面擴大專責病房的數量。

對於41萬400餘劑AZ疫苗抵台，蔡英文表示，接下來，外購的疫苗會一批接著一批出貨，國產疫苗也可望在七月底開始第一波施打，防疫不分縣市也不分黨派，標準一致，團結堅守下去，一定能戰勝疫情！