美廉社預計4月底推「外送服務」　初期測試雙北30家店

▲美廉社外送服務預計4月底上線。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

搶攻外送商機！三商家購旗下超市美廉社將推出外送服務，初期計畫以雙北30間門市測試評估，全品項都會導入，包括生鮮食品等，業者坦承最大難關是「庫存問題」。在尚未簽約之際，還不能曝光將與哪家外送平台業者合作，該服務預計最快4月底上線。

美廉社日前宣布達成全台800間店，除了與日本藥妝品牌「Tomod’s特美事」合作推出「複合店」，也即將進軍外送市場！三商家購總經理邱光隆表示，由於美廉社目前物流供應鏈水平較高，經評估後認為應有能力與外送業者合作，推出外送服務；不過也坦承最大挑戰是「庫存問題」需要克服，初期需要加以測試。

他解釋，美廉社的店型較小，像是牛奶品項在店內只有幾瓶，萬一線上客人在早上就買走，又無法二補進貨時，實體線下客人通常在下班後採買，就會發生買不到的情況，所以在測試後若有需求，還要再跟物流商談是否「一天2配」。

▲美廉社與日本藥妝品牌Tomod’s特美事合作，開設全新複合店。（圖／美廉社提供）

提供外送服務也是希望增加業績，因此邱光隆說，不希望線上生意影響線下客人，庫存量是一大學問，如果抓不好、影響線下業績，寧可不要做。他舉例，若一個店業績10萬，其中4成變成線上業績，而非額外增加，這就是最不樂見的結果。

美廉社外送服務預計在4月底上線，初步規劃以雙北30家店進行測試，而乾貨，肉類、蔬菜等生鮮商品，都會加入配送行列，提供消費者更便利選擇。

▲全聯外送服務「小時達」4月起再增50間門市提供服務。（圖／全聯提供）

另外全聯福利中心今年1月起也正式進軍外送市場，初期在雙平台「PXGo!小時達」、「UberEats」展開雙北50家店線上外送服務，營運3個月後，4月起再增加50家門市服務，包括基隆、桃園、台中、高雄等區域，品項包括蔬果魚肉、零食飲料，家庭生活用品等，總共約2000支商品，預計今年完成200店的線上服務。

你可能也想看

美廉社首開藥妝複合店！結合Tomod’s千支品項 保養品、日雜都有



好狂！全家「7折鮮食即期品庫存量」APP就能查 網友嗨爆：太強了

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來