改善蘭嶼污水、水肥處理設施　行政院核定600萬調查規劃費

▲ 行政院核定600萬元改善蘭嶼污水及水肥處理設施，圖為蘭嶼鄉公所。（圖／翻攝Google Maps）

記者楊漢聲／台東報導

針對蘭嶼鄉生活污水及水肥處理問題，台東縣政府積極協助鄉公所申請花東地區永續發展基金補助生活污水處理系統，終於在18日獲得行政院核定「蘭嶼鄉生活污水處理系統調查及規劃案」補助600萬元，預計明(111)年底完成評估規劃，蘭嶼鄉的生活污水及水肥處理設施將逐步優化。

台東縣政府表示，鑒於蘭嶼鄉近年來旅遊人次大幅增加，為使當地海陸生態均能永續發展，同時提升居民生活品質及營造優質旅遊環境，縣府積極奔走協助蘭嶼鄉公所申請花東地區永續發展基金補助「蘭嶼鄉生活污水處理系統調查及規劃案」，行政院於18日發函核定補助，調查及規劃總經費600萬元，預計明年底完成評估規劃，後續進行工程興建補助經費籌措，期望中央能繼續給予經費補助的支持，將可優化蘭嶼鄉生活污水及水肥處理設施，維護蘭嶼環境的永續發展，提升居民生活品質。

環保局指出，有關於台東離島水肥相關的處理問題，一直都有併入污水處理設施的相關評估規劃方案，但相關規劃方案可行性、用地及經費都需有一定的審核及執行時程，日後「蘭嶼鄉生活污水處理系統」完成後，就可避免水體及海洋污染，保護環境。

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