又出包！永豐蒸餾水等「4藥品」69批回收　食藥署公布原因

▲永豐蒸餾水等「4藥品」回收，食藥署公布原因。（圖／翻攝自食藥署網頁）

記者林育綾／綜合報導

永豐化學工業公司繼3月、4月接連發現旗下「永豐生理食鹽水注射液」酸鹼值不符規定，下架回收；今（19）日食藥署公布，再增加回收旗下4項藥品部分批號，包括「林格兒液」、「永豐注射用蒸餾水」、「永豐滅菌沖洗用蒸餾水」、「永豐0.45%氯化鈉注射液」，由廠商主動回收，並同步公開回收原因。

食藥署今日公布，永豐旗下產品「林格兒液」（內衛藥製字第007262號），其中500mL軟袋裝9批、1000mL軟袋裝6批，因案內產品第14個月安定性試驗之pH值測定結果未能符合規格，廠商主動回收。此產品適應症用於出血時虛脫、各種中毒、營養障礙時補充體內水份、痢疾、霍亂、重症下痢等體內水份缺乏症。

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而「永豐注射用蒸餾水」（衛署藥製字第058012號）1000mL P.V.C.軟袋裝，共計30批，適應於藥品溶劑，因案內產品導電度檢驗結果趨近規格上限，廠商主動回收。

「永豐滅菌沖洗用蒸餾水」（衛署藥製字第036456號）500mL P.V.C.軟袋裝，計7批，適應於傷口之沖洗、一般手術時切割處組織之直接灌注沖洗、醫療器具之洗淨，因案內產品導電度檢驗結果趨近規格上限，廠商主動回收。

「永豐0.45%氯化鈉注射液」（衛署藥製字第036014號）500mL P.V.C.軟袋裝，計17批，適應於鈉、氯離子之電解質與水分補給，因案內產品pH值測定結果趨近規格下限，廠商主動回收。

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