羅致政批侯友宜篩檢落後　羅智強：誰死命反對？就是陳時中

▲▼指揮中心指揮官陳時中。乾淨版畫面。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）



記者黃巈禾／台北報導

新北市長侯友宜多次喊話，要朝第四級警戒做準備，該封城就封城。民進黨立委羅致政19日發文回嗆，侯友宜一下喊封城，一下說準四級部署，還說要蓋方艙醫院，身為板橋重災區的立委，想問侯友宜過去一年超前部署了什麼？是瞎忙還是裝忙？對此，國民黨台北市議員羅致強聲援侯友宜，並指出過去就是衛福部長陳時中死命反對擴大篩檢。

羅智強19日在臉書表示，侯友宜加油，當陳時中一年來反對普篩、疫苗採購進度全球倒數，民進黨發現光環落漆，指揮中心淪為「報數中心」，就開始把責任往地方政府推，侯友宜擔起責任全力防疫，結果綠營民代開始全面攻擊侯友宜，最好笑的是羅致政批侯友宜篩檢落後，「啊！羅委員，過去一年是誰死命反對擴大篩檢？不就是陳時中」

羅智強指出，民進黨還扯一堆偽陰偽陽的理由，說主張普篩廣篩的人是來亂的，怎麼現在疫情擴散，民進黨反過來痛批地方篩檢落後？民進黨忘了，去年彰化衞生局長和台大公衞合作辦了萬人篩檢，找出了隠藏的確診者，本該記防疫一功，結果彰化衞生局長被民進黨和網軍大出征，還被陳時中的衛福部嗆法辦，「請問你叫哪個地方政府敢超前部署篩檢大隊？」

羅智強提到，當疫情守住，可以當英雄時，陳時中唱歌跳舞，享受「順時中昌，逆時中亡」的無限光榮；但當疫情出現破口，要人扛責時，就換侯友宜、柯文哲上場「英雄是我、狗熊你當」真是好偉大的防疫戰略。

羅智強提及，請問羅致政，若去年陳時中不要一力反對普篩，讓台灣有一年時間建立篩檢體系、擴充篩檢能量，今天還會有羅致政口中的「篩檢落後」嗎？防疫出事中央龜縮當路人甲沒關係，責任全推地方也無所謂，如果地方政府該負全責，那鄭文燦對防疫旅館管理不力，造成這波防疫的大破口，怎沒批評鄭文燦？「疫情嚴峻，民進黨這種老套雙標，可以收一收嗎？」