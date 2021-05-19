　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

奧運國手「上空倒立」兒子跪趴狂吸奶！　網卻罵翻：發文吸讚數？

▲▼澳洲奧運選手布萊特（Torah Bright）的哺乳照引起風波。（圖／翻攝自IG／torahbright）

▲澳洲雪板國手布萊特（Torah Bright）曾獲得冬奧金牌。（圖／翻攝自IG／torahbright）

記者張寧倢／編譯

澳洲知名女子運動員布萊特（Torah Bright）曾在2010年、2014年冬季奧運分別奪下單板滑雪女子半管金牌與銀牌的傲人成績。不過，布萊特日前在個人IG上傳的照片中，她僅穿著一條緊身內褲，以全身倒立的姿勢哺乳，而10個月大的兒子則全身光裸地跪趴在草地上喝奶，沒想到這張照片卻引發了爭議。

▲▼澳洲奧運選手布萊特（Torah Bright）的哺乳照引起風波。（圖／翻攝自IG／torahbright）

▲奧運選手布萊特常在IG上傳家庭生活日常，偶爾也會發布幾張哺乳的照片。（圖／翻攝自IG／torahbright）

根據《每日星報》報導，布萊特是澳洲最有成就的冬季奧運選手，不僅2010年在女子個人半管項目奪得金牌，2014年也再度獲得銀牌的好成績，布萊特2015年9月與同為單板滑雪選手的湯森（Angus Thomson）再婚，兩人育有一名10個月大的兒子Flow，布萊特常透過IG分享自己的家庭生活，還帶著Flow在草地上初次嘗試滑板。

然而，布萊特16日上傳多張照片慶祝她與兒子的第一個母親節，但其中一張哺乳照卻引來網友撻伐，照片中的她只穿著一件內褲、上身光裸，以穩定的姿勢倒立在草地上，10個月大的兒子則以四肢跪趴的姿勢吸著母親的乳汁，布萊特發文寫道，成為母親之後釋放了我內心某些精神上的東西，這是非常原始、原生、激烈而純粹的。

▲▼澳洲奧運選手布萊特（Torah Bright）的哺乳照引起風波。（圖／翻攝自IG／torahbright）

▲布萊特最新上傳的哺乳照卻引發一陣風波。（圖／翻攝自IG／torahbright）

布萊特文中也提到，「無論現在還是未來，我都將為所有的母親祈禱，希望她們的聲音能被聽見，請尊敬、尊重和鼓勵她們相信自己的直覺。」澳洲雜誌《Body and Soul》稱讚這張照片相當迷人，布萊特就像是《神力女超人》電影主角，但部分網友並不領情，覺得布萊特上傳倒立哺乳照只是為了「吸讚數」，照片的內容似乎沒有必要與大眾分享，甚至認為這是不負責任的行為。

▲▼澳洲奧運選手布萊特（Torah Bright）的哺乳照引起風波。（圖／翻攝自IG／torahbright）

▲布萊特認為每個母親都有自己的育兒方式，沒有對錯之分。（圖／翻攝自IG／torahbright）

有網友留言，「我不知道該如何表達我的不安」、「我就不懂為什麼要為了吸引別人注意而把妳做的每件事情都拍下來」、「我第一個想法就是『為什麼？』我知道這是自然且美的事物，但就像我不會把第一次單腳站立的事情拍照上傳一樣，這不需要發文。」

不過也有很多人留言表態支持布萊特，「這又不會怎樣，她身材很好，而且並沒有讓孩子陷入危險之中」、「積極正向的奧運選手、妻子和母親，請妳忽略酸民」。後來布萊特也坦承，這些負評讓她很傷心，但她仍發文表示，母親們應該成為彼此的啦啦隊，擁抱每個人的「怪異」，雖然做法各不相同，但沒有對錯之分，母愛是純潔的，希望大家在為人母的同時找到快樂。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

在家工作良伴！彈開蚊帳幫你阻擋蚊蟲

ET快訊
D奶妹發燒37.7度躲租屋處賣春！　緊急送醫追嫖客
終於等到！　超商限時1天「經典美式、拿鐵買1送1」
停電A-F組別會改變！　台電回應「這些地區」有更換
不只朝陽！東海大學也傳有學生染疫　住宿生想逃回家遭限制外出
午後恐停電！　台電改規則：A到F組輪流實施
獨／三總松山院區增1確診　醫接觸過進香團護理師「二採轉陽」
亞東「8D病房」護理師血淚告白　長官下封口令！她怒：只會講幹
4女3男都沒戴！　中空熱褲妹無罩上陣
快訊／亞東醫院「今再增3人染疫」　院方證實
快訊／政院宣布：40萬劑AZ疫苗下午4點抵台
打不了！　SBL宣布台啤、裕隆並列冠軍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

11歲女兒突然身亡沒人敢幫！　老父心碎把「屍體扛肩上」走去火葬

川普集團涉長期犯罪　紐約州檢方：調查擴大至「刑事領域」

奧運國手「上空倒立」兒子跪趴狂吸奶！　網卻罵翻：發文吸讚數？

哈利自爆「承受痛苦折磨」　暗批父親教養方式！新節目談心路歷程

福島第二核電廠被爆出現「嚴重安全漏洞」！　東電尷尬拒回應

三星、LG、SK高層隨行訪美！美韓料簽「疫苗合作」備忘錄　半導體投資有譜

生日隔天雙胞胎一同染疫！哥先死打擊太大　弟相隔幾小時離世

驚悚影片曝！巴西歌手「約辣模3P」怕妻抓姦躲陽台　腳滑摔5F慘死

「愛妻男星」約砲AV女優！強拉上愛情賓館　求愛失敗秒脫褲露鳥

恆河浮屍撈不完！雨後「水位暴漲」恐漂更多屍體　真實火化數字曝

台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲

大媽無罩鬧銀行問實名制是啥？ 保全帥喊：給我戴起來！亂七八糟

彰化篩檢站擠百人...醫護累垮！ 「左手扶竿手插腰」畫面令人心疼

信義無罩哥再鬧松菸誠品踢鐵板　工作人員堅定驅離：亂什麼意思

兩車「相互擠」？騎士過彎想超車　右側硬鑽...下秒直撞上慘摔倒地

平頭哥慘了「不戴口罩還打店員」 侯怒：最重罰！動員千人全市稽查

「請支援輸贏！」女客怒扯下口罩　全聯店員肉搏壓制：妳等警察來

平頭哥「不戴口罩、拒填實聯制」 店員：法律有規定！竟被狂打在地

【社畜時代】 吃我喝我用我 蹭飯同事要不要臉?｜EP.319

新手爸「半夜1打2新生兒」全紀錄 徹夜沒睡狂餵奶！崩潰：救命R～

11歲女兒突然身亡沒人敢幫！　老父心碎把「屍體扛肩上」走去火葬

川普集團涉長期犯罪　紐約州檢方：調查擴大至「刑事領域」

奧運國手「上空倒立」兒子跪趴狂吸奶！　網卻罵翻：發文吸讚數？

哈利自爆「承受痛苦折磨」　暗批父親教養方式！新節目談心路歷程

福島第二核電廠被爆出現「嚴重安全漏洞」！　東電尷尬拒回應

三星、LG、SK高層隨行訪美！美韓料簽「疫苗合作」備忘錄　半導體投資有譜

生日隔天雙胞胎一同染疫！哥先死打擊太大　弟相隔幾小時離世

驚悚影片曝！巴西歌手「約辣模3P」怕妻抓姦躲陽台　腳滑摔5F慘死

「愛妻男星」約砲AV女優！強拉上愛情賓館　求愛失敗秒脫褲露鳥

恆河浮屍撈不完！雨後「水位暴漲」恐漂更多屍體　真實火化數字曝

快訊／水情拉警報！新竹地區擬亮紅燈「6／1分區限水」

西螺福興宮每3小時消毒　董監事輪班！婉拒志工團幫忙降低人流

吳淡如家住Ｈ組免停電！曝社區秘辛：跟一棟白色建築物有關

快訊／台中某機械公司員工確診！公司曝：與彰化感染源有共同足跡

靈鷲山活動延期改線上直播　員工「遠距辦公」少數分流上班

億級農舍藏鳳梨田旁！造價7千萬擁專業SPA池　傳賣2年無人問

疫情升溫　5搶1中華隊球員打疫苗人數增加　

快訊／國泰金證實仁愛大樓員工確診　接觸者核酸檢測公司埋單！

台南近千警力查緝17大娛樂場所　12家業者照營業各罰6萬

快訊／水情拉警報「桃園、林口變橙燈！」　台南、高雄工業戶節水率升至13%

國際熱門新聞

情侶拍性愛視頻當起18禁網紅！　月收破百萬

台灣獲選　旅外人士最愛國家

美軍艦直擊UFO！前軍官：技術領先美國1000年

染疫屍燒一半　讓流浪狗去吃到飽

奧運國手「上空倒立」兒子跪趴狂吸奶！

「重症風險最高」血型曝光！　是O型的1.6倍

愛妻男星約砲AV女優　求愛失敗秒脫褲露鳥

投資人觀望　美股震盪收低、科技股尾盤翻黑

醫建議口罩戴2層　美CDC點出1關鍵

台北日僑學校「新校舍工地」出現2確診！

16歲女偷交男友　2人被暴怒父斬首

西班牙研究：AZ與輝瑞疫苗混用安全有效

歌手約3P怕抓姦　腳滑摔5F慘死

挺台參與世衛　紐約芝加哥僑界踴躍發聲

更多熱門

相關新聞

澳退將：台灣宜建「鐵穹系統」抗中

澳退將：台灣宜建「鐵穹系統」抗中

澳洲退役少將、現任新南威爾斯州參議員莫蘭指出，中國假如武力犯台將牽動全球衝突；為此澳洲需要擁有類似以色列的「鐵穹」飛彈防禦系統，以應付來自中國的侵襲。

澳總理：已接種疫苗者出國行仍不安全

澳總理：已接種疫苗者出國行仍不安全

5搶1能打嗎？棒協：朝辦的方向走

5搶1能打嗎？棒協：朝辦的方向走

媽在印度打AZ「昏迷死亡」澳洲兒：很後悔

媽在印度打AZ「昏迷死亡」澳洲兒：很後悔

「準三級」疫情來勢洶洶

「準三級」疫情來勢洶洶

關鍵字：

澳洲奧運冬奧母乳哺乳親餵倒立紐澳要聞

讀者迴響

熱門新聞

台大醫院員工確診「已有10人陽性　即起停收病人

即／高雄市衛生局證實！　美術館區也淪陷

即／高雄市疫情有重大變化？市府10點加開緊急記者會

即／朝陽科大疑學生確診　中市府清消大隊急派員消毒

單親媽確診送醫！國小女兒也染疫「獨自在家挨餓」

政院推簡訊實聯制　掃描QR Code後免填資料

醫坦言：現在封城也沒用！　專家點出3關鍵拖垮台灣

扯謊無同桌葡萄媽！　女保險員確診害髮型師染疫

輿情衝擊難承受　蘇揆一通電話錯過防堵黃金時刻

和買春男住亞東同樓層確診亡　女兒心碎曝內幕

物流車起火防疫酒精近乎全毀　警消國3上緊急搶救

北部全淪陷！　今年1064例最新本土確診地圖

嘉義市也淪陷！　北部民眾搭高鐵南下出遊檢出陽性

懶人包／簡訊實聯制5大QA一次看

興達電廠主任「疑不爽背黑鍋」！揭2次停電內幕

更多

最夯影音

更多
台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲

台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲
大媽無罩鬧銀行問實名制是啥？ 保全帥喊：給我戴起來！亂七八糟

大媽無罩鬧銀行問實名制是啥？ 保全帥喊：給我戴起來！亂七八糟

彰化篩檢站擠百人...醫護累垮！ 「左手扶竿手插腰」畫面令人心疼

彰化篩檢站擠百人...醫護累垮！ 「左手扶竿手插腰」畫面令人心疼

信義無罩哥再鬧松菸誠品踢鐵板　工作人員堅定驅離：亂什麼意思

信義無罩哥再鬧松菸誠品踢鐵板　工作人員堅定驅離：亂什麼意思

兩車「相互擠」？騎士過彎想超車　右側硬鑽...下秒直撞上慘摔倒地

兩車「相互擠」？騎士過彎想超車　右側硬鑽...下秒直撞上慘摔倒地

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面