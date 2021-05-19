獨／北市聯醫松德院區「員工、看護」確診　院方證實：員工住萬華

▲北市聯醫松德院區。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣新冠肺炎本土疫情嚴重，已傳多家醫院有患者確診，其中亞東醫院更是引發院內感染，目前累計群聚11人、1人死亡。今再傳出台北市立聯合醫院松德院區有員工和看護確診。對此，松德院區證實，但兩人並不是院內感染，員工是住在萬華，另因為松德院區主要是精神疾病專責醫院，所以看護目前已轉由其他院區協助處理。

松德院區內部員工爆料，第一例確診員工並沒有症狀，因住在萬華警覺採檢，沒想到採檢確診，第二個確診者是一名看護，是因為發燒自行去採檢確診，目前還不清楚員工和看護有沒有接觸過。

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員工表示，目前院內已經有兩名確診，看護確診也比較危險，因為還不清楚有沒有在別家醫院做看護，員工現在都很擔心回家會讓家人暴露在危險中。

對此，松德院區院長楊添圍受訪時證實，的確有員工和看護確診，但並不是院內感染，員工是藥劑科同仁，住在萬華地區，5/14到採檢站採檢，5/16確診，醫院也立即匡列接觸員工匡列並清出病房做隔離，大概20位目前PCR採檢都是陰性。

而在看護工方面，楊添圍表示，每天都會做看護工體溫量測，量測發現有發燒症狀，盡快安排醫院採檢，院內追縱後續結果，確診陽性，因為松德院區是精神方面專責醫院，所以看護已轉由其他院區做後續協助。

楊添圍說，這兩天已經啟動相關機制，先針對急診等風險性較高的醫護採檢，目前也要降載空出病房，萬一員工有需要自主健康管理，家中沒辦法一人一戶，可以提供員工使用。另外，因為急診加護病房還是會處理到其他精神科病人，所以已經針對一批員工做採檢，確實有考慮過全院篩檢，但考量人力，也有執行上的困難，目前40~50位醫護做採檢，會繼續逐批增加採檢。