LIVE／新北本土今增106例中和最多　侯友宜14:40緊急說明

記者楊蕓、羅婉庭／新北報導

新冠肺炎本土疫情大爆發，全台18日新增240本土病例，新北市增加106例，其中以中和區33例最多，新北市長侯友宜召開緊急應變會議後，下午2點40分記者會對外說明，《ETtoday新聞雲》全程直播。

指揮中心表示，今日新增之240例本土個案為112例男性、128例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日/採檢日介於今(2021)年5月5日至5月17日，居住縣市分別為新北市106例(中和區33例最多)、臺北市102例(萬華區48例最多)、桃園市12例、彰化縣10例、基隆市及高雄市各3例、新竹縣2例、新竹市及雲林縣各1例。其中臺北茶藝館88例、萬華區活動史67例、某社團相關群聚2例、進香團2例、宜蘭遊藝場1例。群聚關聯不明51例、疫調中29例。相關疫情調查持續進行中。

第三級警戒區域(臺北市、新北市)措施(時間5月15日至5月28日)：

除關閉休閒娛樂場所外，同時關閉觀展觀賽場所，包括展覽場、電影片映演場所(戲院、電影院)、集會堂、體育館、活動中心、展演場所(音樂廳、表演廳、博物館、美術館、陳列館、史蹟資料館、紀念館)、室內溜冰場、室內游泳池、遊樂園、專營兒童遊戲場及其他類似場所。以及教育學習場域，包括社區大學、樂齡學習中心、訓練班、K書中心、社會教育機構(社會教育館、科學教育館、圖書館)及老人共餐活動中心等其他類似場所。

第三級警戒9大防疫指引：

1.外出時全程佩戴口罩。

2.避免不必要移動、活動或集會。

3.停止室內5人以上、室外10人以上之家庭聚會(同住者不計)和社交聚會。

4.自我健康監測，有症狀應就醫。

5.營業場所及洽公機關(構)應落實人流管制，戴口罩、保持社交距離。

6.職場及工作處所應遵守企業持續營運指引之防疫規定，落實個人及工作場所衛生管理，啟動企業持續營運因應措施，如異地或遠距辦公、彈性時間上班。

7.餐飲場所應遵守實聯制、社交距離、隔板等防疫措施，無法落實則採外帶。

8.婚、喪禮應落實實聯制與社交距離並加強清消。

9.公共場域、大眾運輸加強清消。