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在家也能逛博物館！「國際博物館日」40館響應　70檔展線上看到飽

▲▼518國際博物館日，線上展看到飽。（圖／文化部提供）

▲518國際博物館日，線上展看到飽。（圖／文化部提供）

記者林育綾／綜合報導

因應疫情提升，今（18）日國際博物館日，文化部與多個單位合作，串連全國40多所博物館及地方文化館響應，推出「博物館線上展覽」專頁，蒐羅超過70檔涵蓋人文、藝術、自然三大類別的線上展覽，讓民眾防疫在家，不出門也能逛博物館。

國際博物館協會（ICOM）自1977年起將每年的5月18日定為國際博物館日，今年文化部協同教育部、國立故宮博物院，與中華民國博物館學會、臺灣博物館文教基金會合作，串連全國40多所博物館及地方文化館共同響應，配合博物館日主題「博物館的未來：復甦與新象」，特別推出「博物館線上展覽」專頁。

「博物館線上展覽」蒐羅超過70檔涵蓋人文、藝術、自然三大類別的線上展，包括國立歷史博物館與新北市坪林茶業博物館攜手策劃「茶遊記－茶的超時空壯遊特展」、國立歷史博物館與新北市立十三行博物館攜手推出的「飲酒Bar－亞洲酒文化特展」、國立臺灣文學館推出的「飽讀食書—臺灣珍味文學展」等。

▲▼518國際博物館日，線上展看到飽。（圖／文化部提供）

▲「518國際博物館日」臉書粉專推出抽獎活動。（圖／文化部提供）
 
此外，博物館學會、臺博基金會也與中央研究院「開放博物館」平臺合作，打破實體博物館的侷限打造數位博物館，例如國立臺灣博物館的「微美幻境」、「繪自然－博物館畫裡的臺灣」及「種子美術館」，網羅館內眾多藏品，兼具知性與美感，更提供民眾運用精彩展品，策出屬於自己的數位博物館。

▲▼518國際博物館日，線上展看到飽。（圖／文化部提供）

▲「518國際博物館日」臉書粉專推出抽獎活動，獎品包含愛臺灣博物館卡年卡。（圖／文化部提供）
 
文化部「藝FUN NEXT」平臺也響應今年國際博物館日活動，推出「藝FUN NEXT」會員獨享優惠，自即日起至6月15日止，透過APP內專屬連結購買「愛臺灣博物館卡」，可享會員獨家限量贈品。而「518國際博物館日」臉書粉專則每週陸續推出抽獎活動，包含週週抽博物館門票、精美文創商品、愛臺灣博物館卡年卡等。

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