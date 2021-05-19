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防疫新寵！　禾聯防疫風扇光觸媒+奈米銀抑菌效果再升級

▲在後疫情時代民眾仍不敢鬆懈，禾聯推出防疫風扇，民眾詢問熱度高。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者張凱喨）

記者蒲世芸／採訪報導

後疫情時代，防疫已經是全民運動，不論在公共場所或是居住環境都不能馬虎。家庭醫學專科診所院長林青穀說，「我們生活環境當中，很容易接觸到許多的細菌跟病毒，對我們健康都會造成有害影響。要避免這樣的狀況，最重要的是能夠讓我們環境有效降低細菌和病毒傷害，這樣就能夠更健康。例如我們可以適當打開窗戶，讓空氣流通；還有像現在很多人必須長時間在辦公室工作，而現在台灣生化科技這麼進步，如果能有光觸媒或所謂的奈米銀設備技術，來協助周圍環境的維護，這樣就能夠更有效抑制細菌。」

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

▲禾聯推出的防疫風扇擁有光觸媒和奈米銀扇葉，雙重技術讓抑菌效果再升級。（圖／記者張凱喨攝，下同）

想要擁有良好空氣品質，除了居家必備的空氣清淨機，現在台灣家電大廠禾聯推出「防疫風扇」，擁有光觸媒以及奈米銀扇葉，兩大抗菌功能打開電扇吹吹風，就能幫助抑制環境中的有害病菌。3C達人廖阿輝提到，「其實我們以前古代就會用銀去做像抑菌、殺菌、消毒的工具。我們過去其實有一些噴劑、溶劑形式的銀離子抑菌劑，但缺點是可能會隨著時間，使用效果就會漸漸消失。但現在禾聯推出的防疫風扇，在葉片中直接透過材料技術結合，就不用擔心因為時間或磨損而降低它的抑菌效果。再來就是光觸媒也是比較有趣的技術，利用二氧化鈦跟光線去做化合作用，進而去做一個分解的動作，這部分也可以做到有效的抑菌效果。」

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

▲家醫科醫師林青穀提到，要有效降低接觸到的病菌，防疫家電的選用很重要。

雙重技術為空氣打造完整防護網，加上獲得四項專利及四項SGS測試，大大提升使用的安全性。林青穀醫師補充說，「這兩項技術經過SGS的測試，對我們身體主要四種細菌像是大腸桿菌、金黃色葡萄球菌所引起的腸胃道問題，還有綠膿桿菌及白色念珠菌都可以有效抑制。而且不像抗生素會產生抗藥性，所以當然是最健康又最自然的方式。」

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

▲3C達人廖阿輝提到，禾聯防疫風扇將銀離子直接混和在葉片材料技術中，不同於以往噴劑、溶劑形式，就不會因為時間而減低抑菌效果。

禾聯的防疫風扇還擁有便利的腳踏式設計，即使家中長輩不方便彎下腰，或者手上有東西，也可以用腳直接觸碰按壓，或者透過遙控器來做調整。完整的系列產品提升居住環境品質同時，也守住全家人健康。

▲▼防疫新寵！　禾聯防疫風扇光觸媒+奈米銀抑菌效果再升級 。（圖／禾聯家電提供）

▲在各大賣場及通路都可以依據家中空間來選擇合適尺寸，守護全家人健康。（圖／禾聯家電提供）

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