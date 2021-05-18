疫情升溫！士檢啟動居家辦公　分A、B組輪流到署上班

▲士林地檢署19日起啟動居家辦公，同仁分兩組輪流到署。（圖／記者莊喬迪攝）

記者黃宥寧／台北報導

面對新冠肺炎疫情不斷升溫，士林地檢署18日由各科室主管開會後，決定以防疫優先，19日起檢察官、書記官，以及所有科室人員，將拆成A、B兩組，輪流到署上班，目前暫定施行至28日為止。

士林地檢署18日召開防疫應變小組會議，決議從5月19日至5月28日，全屬同仁分為居家辦公、到署上班A、B組，原則上以四個上班日輪流。

對此檢方表示，原本排定的勤務優先，如果值班檢察官若排定值內、外勤，照常前往地檢署上班，且可排進A、B組到署上班日中。

各科室人員於居家辦公期間逐日填寫，「居家辦公工作日誌」、「簽到退表」若原屬自主管理人員不需填報，人事室也依名冊進行電話查勤。居家辦公期間不能報加班，若有請假需求，先口頭報備，到署後再補辦請假手續。

目前大型會議室也將作臨時辦公室，18日會議結束後也陸續設置網點、且設置電腦，以此方式控管室內人數，避免群聚，過程裡所有同仁，也全程佩戴口罩並保持社交距離。

目前也取消5月28日前非急迫性、非具時效性的庭期，減少當事人奔波，及借提人犯過程染疫風險。執行科部分，非有必要，暫停新收人犯發監作業，勿傳喚受刑人到案執行，若以訂期傳喚者，除有必有請通知毋需到案，靜候下次到案期通知。如已自行到案的受刑人，將請檢察官依個案狀況審酌是否發監執行。

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