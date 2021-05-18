有症狀「快篩陰性」不代表沒染疫！陳時中：可能還在潛伏期

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣本土疫情持續延燒，今再公布240例確診，雙北也在確診者多的地方設立快篩，但中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今也提醒，快篩準確率沒有PCR高，快篩陰性不代表沒有感染，有可能只是病毒量還不足以驗出，還在潛伏期，另外若快篩陽性，仍需要經過PCR採檢。

陳時中表示，PCR比較準，一樣有偽陽性或陰性的問題，而快篩不準確度範圍更廣，所以還是要提醒，檢查陰性並不代表沒有染疫，只能代表說在檢驗時間之前，身上病毒量不足以被驗出。

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陳時中提醒，出現症狀千萬不要以為檢驗陰性，就是感冒或其他問題，有接觸史的人可能是還沒有發病，病毒量不足，之後慢慢症狀就顯露出來，所以檢查陰性後出現症狀，不要以為一定是其他原因，很有可能是潛伏期驗不出來，過了症狀就出來，只要有明顯症狀一定要跟衛生單位聯絡就醫或採檢。

▲快篩陰性不代表沒有染疫。（圖／指揮中心提供）

今日新增240例本土個案為112例男性、128例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日/採檢日介於今年5月5日至5月17日，居住縣市分別為新北市106例（中和區33例最多）、臺北市102例（萬華區48例最多）、桃園市12例、彰化縣10例、基隆市及高雄市各3例、新竹縣2例、新竹市及雲林縣各1例。

另外，今也新增2例死亡個案，分別為案1522與案2095，其中案1522為60多歲女性，在萬華工作，5月10日出現發燒，5月14日就醫採檢，於5月16日確診，個案17日倒臥家中，同日送醫急救無效不幸死亡。

案2095為80多歲男性住院病人，有慢性病史，於5月16日進行接觸者檢驗檢出陽性，Ct值約25。5月17日因病情惡化，經急救後仍不幸死亡，我國至今累計14例死亡個案。