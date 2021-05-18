台東林管處各森林育樂場、自然保護區　5／18～28暫停開放

▲台東林管處宣布，所屬國家森林遊樂區、軌道設施、林業文化園區、平地森林園區、自然教育中心與生態教育館與自然保護區域均暫停開放。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟／台東報導

防疫升級疫情緊繃！台東林管處所屬包括國家森林遊樂區、軌道設施、林業文化園區、平地森林園區、自然教育中心與生態教育館與自然保護區域自5/18至5/28通通暫停開放。

林管處特別提醒民衆減少不必要的跨區活動喔，並逐項條列暫停開放的場域如下：

一、國家森林遊樂區：太平山、內洞、滿月圓、東眼山、拉拉山、觀霧、八仙山、大雪山、合歡山、武陵、奧萬大、阿里山、藤枝、雙流、墾丁、知本、富源與池南國家森林遊樂區。

二、軌道設施：烏來台車、太平山蹦蹦車與阿里山林業鐵路。

三、林業文化園區：羅東、東勢、林田山林業文化園區，檜意森活村、阿里山林業村。

四、平地森林園區：鰲鼓濕地森林園區、林後四林、大農大富平地森林園區。

五、自然教育中心：羅東、東眼山、八仙山、奧萬大、觸口、雙流、知本與池南自然教育中心。

六、生態教育館：紅樹林、員山、南澳、火炎山、二水台灣獼猴、阿里山、瑞穗與大武山生態教育館。

七、登山山屋：九九山莊、天池山莊、檜谷山屋、向陽山屋、嘉明湖山屋。

八、農委會所轄自然保護區域（包含自然保留區、自然保護區、野生動物保護區）。

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另外農航所航攝圖資供應臨櫃申購服務，自5月17日起至6月8日止進行人流管制，僅限申購者入場，3人為限，請多加利用線上預約系統（https://reg.afasi.gov.tw/），或運用線上及通訊購圖。（https://ngis.afasi.gov.tw/）

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