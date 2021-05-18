復甦力道不足！大陸4月經濟「全面回落」　主要指標數據出爐

▲大陸4月經濟數據全面回落。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國家統計局昨（17）日公布4月經濟數據全面較3月回落，顯示大陸經濟在正常減速的過程中逐漸回歸常態。分析預測，未來經濟增速將穩中有降，但經濟穩步恢復與結構性特徵仍是主旋律，政策基調將保持不變。

去年首季因為疫情導致各地封城，各種經濟數據處於谷底，導致今年首季經濟數據表現亮麗，但隨著去年4月各地復工復產，比較基期墊高，今年4月經濟數據逐漸正常化。

數據顯示，大陸今年4月工業、投資和消費年增速比3月均明顯回落。其中，4月規模以上工業增加值年增9.8%，較3月下滑4.3個百分點，符合預期；社會消費品零售總額年增17.7%，低於預期，較3月下滑高達16.5個百分點。

1至4月固定資產投資年增19.9%，略高於預期。其中，民間固定資產投資年增21%，基礎設施和製造業投資分別增18.4%和23.8%。

統計局貿易外經司統計師張敏分析，4月份社會消費品零售總額年增速較上月有所回落，主要受同期基數變動較大、年初局部疫情造成的月度間波動等因素影響，但從市場運行整體情況看，月度間增速回落並未改變消費市場持續復甦態勢。

張敏指出，下階段，隨著國民經濟持續穩定恢復、疫情防控更加精準有效、擴內需促消費政策效應不斷顯現，消費市場將延續穩定復甦態勢。

統計局表示，總括來看，4月大陸經濟運行穩中加固、穩中向好，但全球疫情形勢仍然複雜，世界經濟恢復很不平衡；大陸國內經濟恢復基礎尚不牢固，發展中出現一些新情況新問題。下階段，要鞏固經濟恢復性增長基礎，保持經濟運行在合理區間，著力推動高質量發展，努力構建新發展格局，促進經濟社會持續健康發展。