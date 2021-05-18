被指標個案傳染！亞東醫院「86歲確診者死亡」　住院21天不治

▲新北板橋亞東醫院有確診者死亡。（圖／記者李毓康攝）

記者李佳蓉／台北報導

亞東醫院昨（17）日證實院內病患群聚感染，釀9病患加看護確診，今日醫院有一名確診者死亡，據了解，該名死亡的86歲患者並非昨日的指標個案，而是與他有所接觸、被傳染的人，於4/26日至醫院急診，留觀至4/27住院，後續被診斷出嚴重特殊傳染性肺炎、冠狀病毒感染及特發性肺纖維化，於5/17下午2點宣布死亡。詳情仍待指揮中心下午說明。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞昨日表示，目前共有9人確診，也是目前唯一的院內感染，所有確診個案都與指標個案有所接觸，昨日已幫醫護進行二採。

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亞東醫院昨上午坦言，5月10日由急診收治一名新北市居民，住院後於12日開始發燒，13日詢問家屬得知病人曾出入萬華茶藝館，立即進行PCR篩檢，14日確診為陽性個案，立即將該個案轉入負壓隔離病房，擴大採檢同病房病患與接觸照顧者。

國內近期本土病例大增，又以雙北為最大宗，院內出現病例情況頻傳，外界憂心院內感染。對此，指揮中心也說明在本土個案大爆發的近幾天，共有7家醫院出現確診者的情況，擴及雙北及高雄，其中以亞東醫院有9人染疫為最多，也是目前唯一的院內感染。