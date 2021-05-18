新北外送員4家人確診　經發局：防疫期間務必遵行「無接觸送單」

▲熊貓外送。（資料照／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／新北報導

新北市樹林傳出有外送員4家人確診，這名外送員擔憂自己也染疫，已緊急回報公司暫停派單。對此，新北市勞工局呼籲，在防疫期間外送員及顧客務必以無接觸送單為原則，與顧客協調將餐點放置警衛室、門外，並使用線上刷卡等方式，將接觸風險降至最低。

近日北部外送員Line群組瘋傳多張對話截圖，一名外送員坦言有4名家人確診，盼對是5月9日在板橋一間餐廳餐慶祝母親節時感染，而他在5／9、10這兩天都有與確診者接觸，擔心自己也感染，即刻到醫院做篩檢，並回報外送平台後，暫停外送工作，但5／10-12他已連跑三天樹林地區，擔心會因此增加社區感染人數。

經發局表示務必已無接觸送單為原則，降低風險。衛生局則指出，未來若發生外送員確診，於居家檢疫、隔離狀況中還接單，將依「傳染病防治法」及「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」規定，居家隔離者有擅自外出或其他違規情節，可處20萬至100萬元罰鍰。

此外，外送平台表示，該名夥伴因家族人員確診，在知悉後，已立即停止上線進行14天居家隔離，並通報平台及衛生主管機關進行採檢，目前未接獲確診通知，後續詳細資訊以中央疫情指揮中心公布為主。