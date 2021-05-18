網戰爆返鄉潮！女大生自曝「我回家了」1舉動反被讚：都像妳就好

▲原PO認為回家沒關係，但一定要做好防疫措施。（示意圖／記者李宜秦攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站稍早報導《「武漢已經示範過了！」雙北+715爆返鄉潮 網戰翻：病毒反而散開》，就有一位女大生發文分享自己這次回家所做的準備，除了口罩、手套、酒精全副武裝，回家後也比照自主健康管理規範，不和家人接觸，「如果回家了，真的沒關係，一樣在家裡好好的防疫。」做法和態度被其他人讚爆。

這位女大生在《Dcard》發文「我回家了，但是我也盡力了」，首先交通方式的部分，她本來打算租車開回家，減少暴露在公共場所的風險，「但是因為只有自己家人不准，怕開四小太危險，所以我只好選擇搭高鐵。」

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決定要搭高鐵之後，她更嚴格看待自己的防疫裝備，「搭捷運的路上真的人很少，但也不能鬆懈」，除了口罩戴好之外，原PO也準備了實驗用的白手套戴著，路程中也不停噴酒精。回家之前，她把行李箱整個噴過一次，連輪子也仔細消毒；一進家門，門口就放洗衣籃，直接脫光去洗澡。

接下來的時間，女大生說自己都待在房間，「真的需要出來上廁所什麼的就戴口罩，使用完消毒，洗手間需要共用，所以就最後一個用」，盥洗用品她則是獨立分開放房間，食物也請爸媽送到門口她再拿。

▲原PO不僅注重路程上的防疫，回家還自主健康管理。（圖／翻攝自Dcard）

原PO透露，她回家的時候，有告訴爸媽打算比照自主健康管理，「他們還說我太誇張，但真的好險最後有站穩立場。」女網友直說，確實有很多不方便的地方，家人可能也想團聚，但現在疫情緊張，她認為一定要保護好彼此，「家中長輩的免疫力真的沒有我們好，要多多互相cover才是上上策。」

至於女大生怎麼看「要不要回家」這個爭議題，她覺得能不回家是最好，但畢竟很多人可能不得已，或是受家人要求，因為她自己也是其中之一。不過原PO就強調「我認為我盡力做到最好，雖然不盡完美 ，但是保護自己也保護他人。」

貼文一出，不少人都覺得原PO觀念相當好，「如果其他人或者多數人都跟妳一樣，就算大家都回家，真的沒那麼多人會去靠背！一堆人回家又不好好做，才讓人生氣」、「像你們這樣做好的真的不多，所以比起責怪，我更感謝你們即使回家還能那麼自律的做好能做的」、「給妳榮譽大拇指」、「這種防疫精神很值得推崇！」