雙北醫療量能吃緊　游淑慧籲：台灣別走上佛系防疫的翻版

▲新北板橋亞東醫院快篩站擠滿人潮。（圖／記者黃彥傑攝）



記者蔡文鈴／台北報導

台灣疫情增溫，連日來爆遭超過500例確診，重災區雙北醫院傳出負壓病房不足。對此，台北市議員游淑慧提醒，台灣別走上「英國佛系防疫」的翻版，呼籲政府應該要輕重分流，把確診者從社區隔離開。

游淑慧18日在發文表示，上天對台灣厚愛，讓台灣多準備了一年，但除了口罩和梗圖，國家隊還準備了什麼？病房？疫苗？篩檢量？但是，升三級後只撐兩天，病房就告急？

游淑慧批評「不主動篩檢、輕症不治療、學校也不停課」的策略，這是去年被全世界垢病的英國佛系防疫，「像不像14個月後台灣指揮中心政策？」結果，幾週後，英國走向封城之路，一年後英國變種病毒侵入多國。

游淑慧指出，英國人口只有台灣的3倍，但卻有445萬人感染，12.8萬人死亡「佛系防疫要負很大責任」，而當時指揮官陳時中說「這樣的方式是出現在醫療量能不足的時候，台灣不會走到這一步」，疫情指揮中心召集人張上淳說，「用這樣的模式，讓輕症的人回家等他自己復原，是已經國家的醫療量能無法承擔的狀況下，可能採取這樣的一個作為。」專家諮詢委員李秉穎批評，「這是一個非常荒誕可笑的一個想法，因為我們防疫的目的，就是讓疫情不是擴散」。

游淑慧呼籲，台灣別走上佛系防疫的翻版！無症、輕症仍有傳染力，不是誰家都有兩套衛浴，為官者不要太天真，要輕重分流，也要把確診者從社區隔離開，可以徵用公有房舍、旅館或營區，設置輕症恢復園區，讓無輕症患者入住，「這一點都不難，拜託，別把病患留在家！」