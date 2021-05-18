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立院三讀中科院人員出國須經核准　嚴防國家機密資訊外洩

▲▼立法院院會 到場立委寥寥無幾 住宅法部分條文修正草案 三讀 敲槌 防疫。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院副院長蔡其昌敲槌三讀。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

立法院會18日三讀通過《國家中山科學研究院設置條例》修正草案，明定中科院人員應經中科院核准始得出國（境）；至於相關人員的出國申請、核准條件、 程序、廢止及其他應遵行事項之辦法，由國防部定之。

行政院在提案中指出，在中科院服務的人員，所涉機密資訊程度，不亞於國防、外交、國家安全等主管機關所屬人員，為確保國家安全及利益，落實中科院人員安全管控，因此提出這次的修正草案。

三讀條文明定，國防部應邀集有關機關代表、學者專家及社會公正人士 ，辦理中科院之績效評鑑，績效評鑑人員單一性別比例不得少於4分之1。此外，評鑑人員應就國防部至各受評鑑單位初評結果實施複評，並得視需要實地查證 ，將查證內容與評鑑依據及理由載明於評鑑報告。

三讀條文也規定，中科院得於不逾設立時軍職編制員額限度內，任用具科技專長軍職人員，其相關權利、義務事項，準用隨同移轉中科院之軍職人員相關法規，不受《行政法人法》第20條第1項之限制。

三讀條文明定，中科院人員應經中科院核准，始得出國（境）， 人員出國（境）之申請、核准條件、 程序、廢止及其他應遵行事項之辦法，則由國防部定之。

此外，本次修法也通過民進黨立委蔡適應等人所提附帶決議，為使中科院科研工作結合國軍建軍戰備實務，國防部應於國家中山科學研究院設置條例修正通過後6個月內，訂定中科院科技軍官至國軍單位交流歷練實施計畫，以利國防科技人力與部隊實務需求結合，達最佳運用效益。

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