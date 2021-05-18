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國台辦稱「願助台抗疫」　陸委會：對岸不必假好心

▲▼陸委會副主委、發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委、發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

全台疫情持續升溫，大陸國台辦17日晚間表示，願盡最大努力幫助幫助台灣民眾戰勝疫情。對此，陸委會回應，對岸不必假好心，只要中國大陸不阻撓，我方就可以更快速的從國際上取得更多可靠的疫苗。

國台辦發言人朱鳳蓮表示，大陸各界始終心繫廣大台灣同胞的生命健康安全，願意盡最大努力幫助廣大台灣同胞盡快戰勝疫情，「廣大台灣同胞急切期盼使用大陸疫苗，當務之急是去除『島內人為的政治障礙』，使廣大台胞有疫苗可用，讓廣大台胞的生命健康、利益福祉得到必要保障。」

對於國台辦的說法，陸委會回應，對岸不必假好心，「只要中國大陸不阻撓，我方就可以更快速的從國際上取得更多可靠的疫苗。」

陸委會指出，如果中共真以蒼生為念，更應停止軍機擾台，讓台灣專心抗疫，這才是兩岸人民之福，「對於迎合陸方宣傳的少數意見，無法代表台灣人民，陸方也不應錯誤理解。」

陸委會強調，疫苗取得與使用屬於醫衛專業事務，中央流行疫情指揮中心已持續對外說明相關進展，呼籲社會各界仍要以指揮中心的相關說明為據，「只要台灣沉穩應對、團結抗疫，一定能夠安然度過這一波疫情威脅。」

▼大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼大陸國台辦發言人朱鳳蓮5月12日主持例行記者會。（圖／記者陳政錄攝）

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