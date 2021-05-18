快訊／基隆市宣布「全市娃娃機店停業」　風景區封閉至6月8日

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢攝）

記者郭世賢／基隆報導

疫情持續升溫！基隆市政府宣布全市娃娃機店停業到6月8日，全市風景區也封閉至6月8日，並請國高中三年級生停課期間「乖乖待在家裡，不可外出亂跑」。 林右昌也表示，仁愛市場及民間餐飲業者，響應政府防疫政策，在這段期間以外帶為主，不要內用。

基隆市長林右昌表示，首先是公有市場鼓勵外帶、減少內用，並要求釣蝦場必須完成實名制、量測體溫及酒精消毒，若無法依照中央相關防疫指引，市府將會要求停業。此外，市府也將比照桃園市，要求娃娃機店停業到6月8日。

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林右昌強調，現在一切以防疫為優先，基隆市相關景點包括大武崙沙灘、和平島公園、海興游泳池以及情人湖公園，將關閉到6月8日，外木山海岸的餐車跟咖啡車，將要求取消坐位，一律採取外帶方式。

林右昌還說，市府宣布全市高中及國中三年級學生自18日起停課，但請學生們「乖乖待在家裡，不可外出亂跑」，市府會請各校的教官及校外會編組，針對學生經常聚集的地點加強巡查。

此外，即日起也禁止校外人士進入校園，各校社團活動課程若有校外的老師，都必須先行停課，請學校先規劃其他的活動課程。

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