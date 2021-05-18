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恆春基督教醫院旁邊是周日夜市　醫護「全副武裝」隔離人群防疫

▲恆春基督教醫院醫護人員「全付武裝」阻隔人群宣導防疫 。（圖／民眾提供）

▲恆春基督教醫院醫護人員「全付武裝」阻隔人群宣導防疫 。（圖／民眾提供）

記者陳崑福／屏東報導

國內新冠疫情嚴峻，先前也發生確診者由家人陪同南下恆春廟寺參拜，讓南台灣民眾防堵疫不敢掉以輕心；位於恆春半島專責婦幼的恆春基督教醫院，由於位處週日夜市口，醫護人員穿全套防護衣在入口處宣導防疫，消息傳開，讓人不捨，有居民氣炸痛批「夜市不能避開醫院區嗎！」恆春鎮公所獲悉，將與院方及警方討論這週如何保護醫院區域，全力防堵疫情。

雙北疫情嚴峻，全民繃緊神經防疫，位在恆春鎮福德路及舊糖廠用地的恆春週日夜市16日如期開市，吸引不少民眾前來逛買；恆春基督教醫院位在夜市旁，從去年疫情面臨「恆春夜市」人潮借用人醫院廁所及進入休息等情事，基於防疫，醫院強勢拒絕民眾借用，今年疫情嚴峻更甚去年，夜市開張讓該院醫護巨大壓力，只能到門口用「人牆」宣導防疫並勸導非就診民眾不要進入醫院，引來關注。

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有醫療人員表示，夜市吸引人潮，16晚雖然攤販及逛街民眾比以往少了許多，但部分攤位與逛街民眾太過接近醫院及急診室門口，無法過濾的人潮讓醫緊張，想出穿著防護衣到門口進行宣導防疫，除了阻隔逛街人潮，也提醒逛夜市的民眾口罩要戴好戴滿，確保健康。

恆春鎮長陳文弘表示，先前到恆春夜市宣導防疫，就發現醫院區周邊的攤位及人潮問題，將與院方、警方討論，討論下週日晚間如何區隔醫院區域及恆春夜市擺攤區域，全力防堵疫情。

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