　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

館長5個月前神預言「台灣放人進來的後果」　防疫守好是應該的！

▲▼館長在去年12月就神預言「台灣繼續放人進來」的後果。（圖／翻攝自館長成吉思汗YouTube）

▲館長17日討論到他之前就多次呼籲不要邊境隨便放人進來。（圖／翻攝自館長成吉思汗YouTube）

記者林彥臣／綜合報導

華航諾富特造成的社區防疫破口，已經連續3天確診人數突破3位數，而且確診高峰還沒有看到盡頭的跡象。事實上，館長陳之漢早在去年12月「長榮機師案」的時候，就呼籲邊境不要隨便放人進來，因為一旦造成社區感染的破口就是百業蕭條，如今全都應驗。

館長在2020年討論長榮機師案的時候指出，在今年（2020年）3月的時候，疫情造成的影響，讓許民眾瘋狂囤積物資，觀光業也重挫，許多人休無薪假，餐廳也叫苦連天，直到7月之後人民開始恢復信心，他的健身房因為需要人潮，所以台中館的預售也因為防疫，業績做得不錯。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼館長在去年12月就神預言「台灣繼續放人進來」的後果。（圖／翻攝自館長成吉思汗YouTube）

▲館長在去年12月討論長榮機師案的時候，就呼籲不要隨便放人進來，擔心再度回到2020年3月的情況。（圖／翻攝自館長成吉思汗YouTube）

館長接著說，館長說3~5月的時候，他虧損了2000多萬，一直到8月之後，境外移入病例不斷出現，他當時就一直呼籲希望政府封鎖邊境，直到台灣再度出現本土病例，僅僅1天股票再度大跌，大家又再擔心回到3月的時候，都不敢出門的狀況。

館長當時就問，邊境已經封鎖了，但這個人 （長榮機師）是你放的、規矩也是你定的，為什麼可以讓這個人就這樣晃來晃去？他當業主也都很配合政府的防疫，但是造成這樣的結果真的讓人很想幹譙！

館長在5月17日的直播又提到，有些人說「我們已經守1年半了，你不會感恩戴德嗎？」守好不是應該的嗎？可是從去年年底開始，就開始出現了警訊，就是因為不鎖國，不斷出現境外移入病例，本來就應該防堵由外而內可能造成的破口。

館長指出，從去年年底開始，他就罵過好幾次，為什麼要一直讓確診的人佔用台灣的醫療資源，可是當時很多人也說，台灣需要移工，不能鎖國，鎖國會影響經濟，可是光這4天，台灣的經濟損失絕對上兆，民間損失少說也上百億，「你要選哪一個？」

▲▼館長在去年12月就神預言「台灣繼續放人進來」的後果。（圖／翻攝自館長成吉思汗YouTube）

▲館長也提到，現在都沒有人敢討論危機是如何造成的，一討論就被說獵巫。（圖／翻攝自館長成吉思汗YouTube）

館長說，政府的政策就是繼續開放、繼續檢疫，越來越有信心，也越放越多人，這些數字都不是老百姓看得到的，但大家只知道「你有本事開，你要有本事防，我們選你出來，命運就是交給你了。」

館長說，從部桃危機開始，一直到這幾天的事件，問題怎麼來的？現在沒有人敢討論這個，一討論這個就被人貼標籤，「防疫都這麼忙了，你還在獵巫」。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
快訊／高雄仁惠醫院員工確診　陳其邁深夜曝院內最新狀況
快訊／高雄仁惠醫院員工確診　匡列人數出爐
遭網狂酸　華航機師嗆「歡迎體驗自主管理」：台中還沒三級喔？

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

外送員「把餐點丟在路邊」！ 和平醫護人員難過：我們到底多髒？

館長5個月前神預言「台灣放人進來的後果」　防疫守好是應該的！

疫情還想釣蝦！台中霸氣老闆「氣到改店名」：別再問了低能兒

快訊／高雄仁惠醫院「清零」匡列三圈人數曝！一檢結果時間點出爐

快訊／高雄首起「醫護感染」風險高　啟動清零！確診男員工足跡史曝光

快訊／疑仁惠醫院員工確診　高雄衛生局證實了！院內醫護全數採檢

高雄衛生局22:30緊急記者會！局長親揭仁惠醫院員工疑確診

暫緩公費AZ疫苗預約接種！台大、長庚等多院發公告　陳時中回應了

快訊／疑員工確診！高雄某醫院門口停2輛大巴　穿全套隔離衣接人

快訊／台電無預警停電　新竹「C、D」停電區域曝光

台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」

穿國旗衣！老伯逛夜市拒戴口罩 遭勸反嗆：你沒資格...攤販怒轟

騎士直行遇堆高機路中迴轉作業 險遭「貨叉擊中」急煞怒噴三字經

不勸導了！沒戴口罩直接開罰　高雄市場13攤商收最高1.5萬罰單

遭捲款2000萬！還債誤觸高壓電　他雙手剩30公分...靠杏仁茶再起

瞎猜網路用語考驗！長輩一臉懵 :D 阿姨初體驗「我就爛」玩上癮...

羅時豐姪子遇女路人：第一次想加人家臉書　被怨訂閱太多「希望頻道成長慢一點XD」

386例公布足跡「已經不切實際」 柯曝新戰術：確診回推圍堵斷鍊

彰化篩檢站擠百人...醫護累垮！ 「左手扶竿手插腰」畫面令人心疼

浪橘媽進家作客！場勘完叼出5寶 全家「強勢入住」網笑：貓選之人

外送員「把餐點丟在路邊」！ 和平醫護人員難過：我們到底多髒？

館長5個月前神預言「台灣放人進來的後果」　防疫守好是應該的！

疫情還想釣蝦！台中霸氣老闆「氣到改店名」：別再問了低能兒

快訊／高雄仁惠醫院「清零」匡列三圈人數曝！一檢結果時間點出爐

快訊／高雄首起「醫護感染」風險高　啟動清零！確診男員工足跡史曝光

快訊／疑仁惠醫院員工確診　高雄衛生局證實了！院內醫護全數採檢

高雄衛生局22:30緊急記者會！局長親揭仁惠醫院員工疑確診

暫緩公費AZ疫苗預約接種！台大、長庚等多院發公告　陳時中回應了

快訊／疑員工確診！高雄某醫院門口停2輛大巴　穿全套隔離衣接人

快訊／台電無預警停電　新竹「C、D」停電區域曝光

外送員「把餐點丟在路邊」！ 和平醫護人員難過：我們到底多髒？

館長5個月前神預言「台灣放人進來的後果」　防疫守好是應該的！

英國片場直接複製！東京《哈利波特》園區動工　2023上半年開幕

大停電難忍高溫！　KIMIKO見老公「超清涼打扮」嚇傻：差點打翻杯子

陳美鳳趴男星背「翹臀驚見神來一手」！　自嘲：鳳鳳有點重

葛瑞芬單手背後神傳！KD聯手新援空拋灌籃　他稱籃網有15巨頭

宋兆文／以巴激戰　血肉橫飛

1年前離日返台生娃…歐陽靖「台灣已經很棒了」　揭防疫疲乏恐怖

萬華男「恐怖無罩」趴趴走！廣州街被抓拒戴　下場慘了

靠北長官抱怨「美方可以喝瓶裝牛奶」　意外曝光美軍安合旅駐台

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

生活熱門新聞

即／高雄某醫院疑員工確診！衛生局回應了

快訊／疑醫院員工確診　高雄衛生局證實了！

侯友宜示警「接近4級警戒」！若升級5措施曝

快訊／高雄首起「醫護感染」風險高　足跡史曝光

即／台北確診女搭高鐵返家！逛義享天地+好市多

快訊／高雄某醫院匡列人數曝！衛生局三圈清零計畫

北部確診男多次回高雄...高鐵、高捷、客運全搭過

疫情還想釣蝦！台中老闆改店名嗆：別再問了低能兒

新竹120人婚宴違百人禁聚令！賓客被勸離秒打包

戴口罩還不夠！本土案例狂爆　必做「防疫4撇步」

本土狂爆第三天！疫情降溫還要「6週」觀察期

雲林停電4鄉鎮13928戶受影響

高雄衛生局22:30緊急記者會！局長親上火線

點破「防疫5漏洞」不如大陸　台商嘆：台灣真值得驕傲嗎？

更多熱門

相關新聞

歐陽靖：台灣已經很棒了！揭防疫疲乏恐怖

歐陽靖：台灣已經很棒了！揭防疫疲乏恐怖

台灣本土確診17日333例，逐日暴增，雙北市宣布升第三級警戒，地方和中央作法不同調，引發民眾議論、抱怨不斷。藝人歐陽靖臉書寫下長文，回憶一年前隻身從日本返台生產，暖心喊話：「台灣已經做得很棒很棒了⋯⋯。」

萬華男無罩趴趴走被抓！下場慘了

萬華男無罩趴趴走被抓！下場慘了

台灣防疫的成功關鍵與未來挑戰

台灣防疫的成功關鍵與未來挑戰

疫情還想釣蝦！台中老闆改店名嗆：別再問了低能兒

疫情還想釣蝦！台中老闆改店名嗆：別再問了低能兒

3確診者雲林足跡曝光　隔離4人、自我監測22人

3確診者雲林足跡曝光　隔離4人、自我監測22人

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19新冠疫情台灣防疫社區感染

讀者迴響

熱門新聞

3確診者雲林足跡曝光　隔離4人、自我監測22人

即／高雄某醫院疑員工確診！衛生局回應了

快訊／疑醫院員工確診　高雄衛生局證實了！

快訊／高雄仁惠醫院1確診　陳其邁深夜曝院內最新狀況

侯友宜示警「接近4級警戒」！若升級5措施曝

快訊／高雄首起「醫護感染」風險高　足跡史曝光

即／台北確診女搭高鐵返家！逛義享天地+好市多

喵1個月收服阿嬤！坐端正陪看電視

拒戴口罩暴打店員！媽心痛：告到底

快訊／高雄某醫院匡列人數曝！衛生局三圈清零計畫

Sandy遇停電收吳宗憲安撫簡訊　一點開被嚇哭

北部確診男多次回高雄...高鐵、高捷、客運全搭過

為何又是C、D組？台電回答了

快訊／台電：晚間負載達3487.2萬瓩　遠超過平常夜間用電

疫情還想釣蝦！台中老闆改店名嗆：別再問了低能兒

更多

最夯影音

更多
台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」

台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」
穿國旗衣！老伯逛夜市拒戴口罩 遭勸反嗆：你沒資格...攤販怒轟

穿國旗衣！老伯逛夜市拒戴口罩 遭勸反嗆：你沒資格...攤販怒轟

騎士直行遇堆高機路中迴轉作業 險遭「貨叉擊中」急煞怒噴三字經

騎士直行遇堆高機路中迴轉作業 險遭「貨叉擊中」急煞怒噴三字經

不勸導了！沒戴口罩直接開罰　高雄市場13攤商收最高1.5萬罰單

不勸導了！沒戴口罩直接開罰　高雄市場13攤商收最高1.5萬罰單

遭捲款2000萬！還債誤觸高壓電　他雙手剩30公分...靠杏仁茶再起

遭捲款2000萬！還債誤觸高壓電　他雙手剩30公分...靠杏仁茶再起

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面