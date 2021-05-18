館長5個月前神預言「台灣放人進來的後果」　防疫守好是應該的！

▲館長17日討論到他之前就多次呼籲不要邊境隨便放人進來。（圖／翻攝自館長成吉思汗YouTube）



記者林彥臣／綜合報導

華航諾富特造成的社區防疫破口，已經連續3天確診人數突破3位數，而且確診高峰還沒有看到盡頭的跡象。事實上，館長陳之漢早在去年12月「長榮機師案」的時候，就呼籲邊境不要隨便放人進來，因為一旦造成社區感染的破口就是百業蕭條，如今全都應驗。

館長在2020年討論長榮機師案的時候指出，在今年（2020年）3月的時候，疫情造成的影響，讓許民眾瘋狂囤積物資，觀光業也重挫，許多人休無薪假，餐廳也叫苦連天，直到7月之後人民開始恢復信心，他的健身房因為需要人潮，所以台中館的預售也因為防疫，業績做得不錯。

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▲館長在去年12月討論長榮機師案的時候，就呼籲不要隨便放人進來，擔心再度回到2020年3月的情況。（圖／翻攝自館長成吉思汗YouTube）



館長接著說，館長說3~5月的時候，他虧損了2000多萬，一直到8月之後，境外移入病例不斷出現，他當時就一直呼籲希望政府封鎖邊境，直到台灣再度出現本土病例，僅僅1天股票再度大跌，大家又再擔心回到3月的時候，都不敢出門的狀況。

館長當時就問，邊境已經封鎖了，但這個人 （長榮機師）是你放的、規矩也是你定的，為什麼可以讓這個人就這樣晃來晃去？他當業主也都很配合政府的防疫，但是造成這樣的結果真的讓人很想幹譙！

館長在5月17日的直播又提到，有些人說「我們已經守1年半了，你不會感恩戴德嗎？」守好不是應該的嗎？可是從去年年底開始，就開始出現了警訊，就是因為不鎖國，不斷出現境外移入病例，本來就應該防堵由外而內可能造成的破口。

館長指出，從去年年底開始，他就罵過好幾次，為什麼要一直讓確診的人佔用台灣的醫療資源，可是當時很多人也說，台灣需要移工，不能鎖國，鎖國會影響經濟，可是光這4天，台灣的經濟損失絕對上兆，民間損失少說也上百億，「你要選哪一個？」

▲館長也提到，現在都沒有人敢討論危機是如何造成的，一討論就被說獵巫。（圖／翻攝自館長成吉思汗YouTube）



館長說，政府的政策就是繼續開放、繼續檢疫，越來越有信心，也越放越多人，這些數字都不是老百姓看得到的，但大家只知道「你有本事開，你要有本事防，我們選你出來，命運就是交給你了。」

館長說，從部桃危機開始，一直到這幾天的事件，問題怎麼來的？現在沒有人敢討論這個，一討論這個就被人貼標籤，「防疫都這麼忙了，你還在獵巫」。

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