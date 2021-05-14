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氣質比顏值更迷人！不靠外表、光靠氣質就迷倒眾生的星座TOP3

▲▼氣質,星座,星座好朋友。（圖／翻攝自PEXELS）

▲氣質比顏值更迷人！這三個星座光靠氣質就迷倒眾生。（圖／翻攝自PEXELS，下同）

記者張惠媛／綜合報導

無論你是不是屬於「外貌協會」的一員，比顏值更重要的絕對就是「氣質」無誤，有些人不見得是第一眼的俊男美女，但是卻渾身散發出一種迷人的氣質，讓人對他目不轉睛。《星座好朋友》整理出氣質比顏值迷人的4星座，快來看看自己有沒有在榜上。

天秤座

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對於自己的外貌非常嚴格要求的天秤，不僅注重自己的外表、也很重視氣質培養，天秤通常底子都不錯，但他們並不會因此滿足，更會不斷精進自己，讓自己的氣質更加出眾，而出盡俊男美女的天秤們，內外皆有高度自我要求，是典型的「人美氣質佳」代表，天秤這麼努力，難怪經常能成為眾人的目光焦點。

▲▼氣質,星座,星座好朋友。（圖／翻攝自PEXELS）

雙子座

古靈精怪的雙子座總是帶著滿滿自信，因此就算他們不是長得最出眾的那個，也能擁有讓人一眼就看到的獨特氣質，且雙子不會認為自己不如人，他們很清楚知道如何展現自己的優點，在能力上更是備受肯定，也就是這股自信的魅力，讓他們的氣質比起顏值更加吸引人。

水瓶座

擁有外星人基因的水瓶座，他們的氣質也相當不一般，經常流露出一股藝術氣息，整個人帶有一種「高級感」，但其實水瓶並不會太在意自己是否有展現出哪些氣質，他們多半是因為受了後天薰陶，迷人的氣質也順理成章在他們身上展現，因此很多水瓶都是被別人告知自己的氣質很獨特之後才會恍然大悟。

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