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迎接全新音樂體驗！　Apple Music將推出支援 Hi-Fi音樂

▲Apple Music 將釋出 Hi-Fi 無損音樂與空間音訊更新。（圖／記者洪聖壹攝）

特約記者洪聖壹／綜合報導

如果你是 Apple Music 的月租用戶，而且你對音樂品質有高度需求的，現在 Apple Music 釋出預告片，暗示即將釋出重大更新要大家「迎接全新音樂體驗」，這代表 Apple Music 將進入 Hi-Fi 無損音質這個圈子內，同時新增「空間音效」的支援。

最初發現 Apple Music 這項功能的是 9to5Mac 編輯，他們幾在 iOS 14.6 beta 1代碼上發現了該項功能。而在上週，9to5Google發現，很明顯，Apple 透過 Google Play 商店推出的 Apple Music 3.6.0 Beta 版本，已經確認高音質串流與下載提醒，其中包括：

1.無損音頻文件將在您的設備上佔用更多空間。10 GB的空間大約可以儲存 3000首高品質歌曲、1000首無損音樂、 200首高解析度無損歌曲。

2.無損流將消耗大量數據。3分鐘的歌曲大約為。1.5 MB的高效率、6 MB的256 kbps的高品質、36 MB的24 bit/ 48 kHz的無損、145 MB的高分辨率24 bit/ 192 kHz，並取決於歌曲本身是否支援、網絡狀況以及所連接的揚聲器或耳機的功能。

上述兩點意味著，Hi-Fi 音樂將會佔據的空間大約是目前一般高品質音樂的 15 倍，網路傳輸需求更高達將近 25 倍。報導當中指出，跟 iOS 14.6 的差別在於 Android 版本不包括支援杜比全景聲，或許這是 iOS 版本跟 Android 的差異。

記者先前也已經整理過相關資訊，Apple Music 準備推出全新的 Hi-Fi 音樂串流技術絕對會推出，證據在於 Apple Music 的對手，Spotify 在今年二月就宣布推出 Hi-Fi 無損音樂，甚至在台灣的 KKBOX，則早在今年 1 月中旬就推出 Hi-Fi 串流服務，因此 Apple Music 推出 Hi-Fi 無損音樂輸出，其實只是早晚的事情。

以記者實際體驗 KKBOX 版本為例，Hi-Fi 音樂最主要的也是有兩項限制：

一、「並並非所有音樂都支援 Hi-Fi」：以五月天的歌來說，他們目前在 KKBOX 上架的專輯只有「步步」跟「第二人生明日版」。

二、「並非所有設備都支援 Hi-Fi 串流體驗」：這個必須要看喇叭、耳機本身的設備技術支援。

▲並非所有音樂都支援 Hi-Fi。（圖／記者洪聖壹攝）

如此也證實一項傳聞，那就是 Apple Music 如果推出 Hi-Fi 功能，那麼在硬體方面，像是現有的  AirPods Pro 與 AirPods Max 提供的空間音效（Spatial Audio）功能就會新增 Apple Music 的支援選項，至於先前傳得跟真的一樣的 AirPods 3 可能還是維持秋天推出。

▲目前 AirPods Pro 與 AirPods Max 僅開放支援 Apple TV+ 的空間音效。（圖／記者洪聖壹攝）

根據 Apple Music 預告：「準備就位，迎接全新的音樂體驗。」動畫當中可以看到 Apple Music 呈現 360 度旋轉，這已經證實空間音效（Spatial Audio）功能正在倒數計時當中，外媒認為最快將於美國當地時間 5 月 18 日之後釋出更新，至於費率方案上，會不會像 KKBOX 一樣的調整，就不得而知，以目前 KKBOX 的方案來說， Hi-Res/Hi-Fi 無損音質月租要價新台幣 299 元，比起一般型月租的台幣 149 元還高出一倍。

▲KKBOX 的 Hi-Fi 無損音質方案比一般月租貴上一倍。（圖／記者洪聖壹攝）

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