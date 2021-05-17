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又停電了！台電50分鐘前緊急預告　桃園7區共77,481戶分區停電

▲又停電了！桃園7區共77,481戶分區停電。

▲又停電了！桃園7區共77,481戶分區停電（圖／示意圖／翻攝自我是中壢人臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

台電公司桃園營業處17日晚間8點，發出預告緊急停電通知指出，桃園地區於50分鐘後分區輪停至21時40分，停電範圍為桃園市中壢區、平鎮區、楊梅區、龍潭區、新屋區、八德區、大溪區部分地區共77,481戶，籲民眾勿使用電梯。市府消防局表示，此次預告停電受理桃園區電梯受困1件，幸消防人員到達現場時，人已自行脫困離開。

台電於發布緊急停電通知指出，今天下午用電需求持續攀升，晚間7點半負載仍達3487.2萬瓩；在供給方面，興達電廠1號機雖已併聯並緩步升載，但發電量提升需要時間，至晚上7點35分發電量僅4成，且水情不佳，雖已放水發電，但仍有限制，水力發電無法發揮。

因此，為了維持電力供需平衡，系統將自動保護設備動作，將有部分地區停電。台電桃園營業處說，目前是緊急卸載停電，桃園地區於8點50分開始分區輪停至21時40分，停電範圍為桃園市中壢區、平鎮區、楊梅區、龍潭區、新屋區、八德區、大溪區部分地區共77,481戶。至於，何謂「緊急卸載停電」台電說：是指分區輪流停電前，低頻電驛先動作造成停電的部分。

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