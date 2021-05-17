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台大醫院公布生產新流程　先快篩才能辦理住院手續

記者李薇／綜合報導

本土疫情持續升溫，所有民眾進入戒備狀態，台大醫院產房也提出新的措施，預訂剖腹或催生的孕婦，一律到西址院區門口的疫病門診，做快篩，持陰性報告辦理住院手術等，如果產兆出現，無法到疫病門診，則在產房單人房內做檢查。

▲台大醫院,新光醫院,醫院,產婦。（圖／翻攝自臉書）

▲台大醫院醫師在臉書上公告，疫情之下的產婦需要先接受快篩才能進行住院手續。（圖／翻攝自臉書）

針對疫情爆發，台大醫院擔心產房跟著淪陷，因此提出最新的作業流程，孕婦必須先做快篩，並且持陰性報告再辦理住院手續，台大醫師也說明，「一般20分鐘會有報告」，如果有孕婦已經出現產兆，則在產房單人房內做檢查，檢查結果未出就生產，則所有醫療人員以全套防護準備。

除了台大醫院發出新措施的公告，新光醫院的醫師也在稍早前發出貼文，同樣也是入院的產婦必先進行快篩的檢驗，再進行住院手續，剖腹產則是需要前一日就住院接受快篩，大致上跟台大醫院公布的方向雷同，以確保孕婦與胎兒的安全。

▲台大醫院,新光醫院,醫院,產婦。（圖／翻攝自臉書）

▲新光醫院也跟進同樣的措施。（圖／翻攝自臉書）

中央流行疫情指揮中心今日公布國內再增333例本土病例，已經連續3天破百例，新北不少學校都已經停課，避免群聚感染，很多公司也都施行在家上班的規定，避免疫情持續擴散。

指揮中心也呼籲民眾，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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