快訊／全台恐停班停課？本土爆發「傳今日確診又比昨天多」

▲北市環保局與國軍33化學兵群，萬華全區昨日第二波大消毒。（圖／記者周宸亘攝）

記者李佳蓉／綜合報導

昨（16）日一夜本土確診暴增206例，高雄市政府今早宣布，高中以下學校因疫情因素可不到校上課，雙北市隨後也跟進宣布明起停課至5/28；新竹縣市也表示「明起高中、國三生免到校」。各地疫情連環爆，學校、企業皆有人因確診而停班停課，據消息人士指出，今日確診數「比昨天還多」，呼籲大家做好個人防疫、沒事別亂跑，但詳情仍有待指揮中心下午2時說明。

台北市長柯文哲宣布，已經與新北市長侯友宜達成共識，雙北高中職、國中小、公私立托幼全面停課至5月28日。他強調，為了有效減少傳染散開，從最容易著手進行，因為北市國中、國小、幼稚園加起來超過30萬人，很容易群聚，為了防止疫情擴散，先把學校停課是目前要做的；現在重點是不要讓疫情擴散，從這幾天案例數字來看，今天不方便說數字，但「大概比昨天高」，既然有擴散就滾動式修正。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台中市政府昨晚表示，根據晚上10時30分的疫調進度，西屯區重慶國小出現一名六年級學生確診個案，教育局已通知重慶國小停課，該校師生明日起至5月31日不需到校上課，改採視訊教學的方式辦理，後續視疫情滾動式檢討，不排除延長的可能性。

高雄市政府教育局今日宣布，高雄市所屬「高級中等以下學校」學生因疫情因素有個別請假需求者，經家長同意後，得向學校提出請假不到校上課，不列入出缺席紀錄，成績評量採多元方式處理，學校並應妥適規劃補課或線上課程。

新竹縣楊文科縣長、新竹市林智堅市長及桃園市鄭文燦市長等三縣市首長，17日上午透過電話討論，共同決定三縣市高三及國三學生，從5月18日起至5月28日止，可請假不到校上課，請假不到校學生，將不會列入出席率計算，也不影響出缺席統計；若需評量則按照評量準則辦理補評量作業。

昨日新增206例本土個案為90男116女，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日/採檢日介於今年4月6日至5月15日，居住縣市分別為新北市97例（以板橋區32例最多）、台北市89例（有58例分布於萬華）、彰化縣9例、宜蘭縣及新竹縣各3例、桃園市及基隆市各2例、台中市1例。

其中和萬華阿公店相關的有105例、萬華活動史是44例、某社團相關有5例、宜蘭遊藝場有3例、南部進香團有1例，剩下48例疫調中。