亞東醫院「住院病人＋看護」8人確診！29名護理師遭隔離：救救我

▲亞東醫院傳出院內感染，新北衛生局證實，共8人確診，29名護理師被隔離。（圖／記者陳雕文攝）

記者陳雕文、黃宥寧、羅婉庭／新北報導

新冠疫情在雙北地區大爆發，新北市板橋亞東醫院也傳出「院內感染」危機！6名因慢性病住院的病人與2名看護陸續確診，曾與確診個案接觸的29護理師統一接受採檢，並於醫院內隔離觀察，護理師無奈向「ETtoday新聞雲」記者投訴，「醫院裡的長官只要我們共體時艱，那誰來救救我們」。

據該名護理師透露，原本是健保房中間床的病患於12日先確診，而旁邊兩床病患先後進行採檢，分別得到二採、三採轉陽性確診的結果，而照顧該房病患的2名看護（一名台籍，另一名為越籍）也確診，整間健保房淪陷。

與確診者相處超過15分鐘的護理師多達29名，14日被告知，需全數接受採檢並於院內隔離。護理師還說，「在該健保房其中一名確診病患的女兒，前幾天看她爆咳，後來又回中壢照顧小孩」。

▲醫護人員戴著面罩，要求民眾沒事別靠近醫院。（圖／記者陳雕文攝）

護理師生氣表示，「其實傳播的途徑很明確，但上頭長官選擇都不要說，訊息都鎖死，不讓媒體報，讓民眾以為沒事，這才形成所謂的『隱形傳播鏈』啊！因為大家有可能在毫不知情的狀況下接觸到確診者！或是在不知情的狀況下踏進醫院。」

亞東醫院表示，「疫情爆發後，有關院內感染、護理師隔離等謠言滿天飛，但我們不能直接對外說有或沒有這些事，一切都以中央防疫指揮中心的說法為準」；醫院公關補充說，「如果真有這麼嚴重的事情，我會知道，但我現在沒有收到類似消息，一切還是以中央防疫指揮中心的說法為準。」

不過，新北市衛生局證實確有此事並表示，對於亞東醫院的狀況全盤掌握，院方已立即作出應變措施，包括病房以分艙分流收治、只出不進方式管控，有接觸的醫護人員目前已全部匡列採檢。