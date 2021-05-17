獨／板橋工地爆「電焊工染疫」！　去萬華阿公店後發燒確診

▲板橋一處工地爆出電焊工確診，該名電焊工去過萬華阿公店。（示意圖／Pixabay）

生活中心／台北報導

台灣新冠肺炎案持續暴增本土確診個案，不少學校和公司行號都檢出確診者，昨晚間板橋一名工地工人也採檢確診，該名工人是目前板橋某工地的電焊工，是某建設公司的下包廠商，據了解，該工地合作公司不少，其中也包含幾家建築相關企業，有不少員工在該工地上班。

知情人士表示，昨天接到公司通知表示工地有一名電焊工出現發燒症狀，電焊工也坦承自己有去過萬華阿公店，出現症狀後也立即就醫採檢，在昨晚確定確診。知情人士也提到，那塊工地平常至少有5、6家合作廠商的工作人員出入，現在內部人心惶惶。

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由於該工地位在板橋，根據中央流行疫情指揮中心公布的個案分佈，新北除了蘆洲之外，板橋和新莊確診個案也佔大多數。知情人士說，相關合作公司也不敢大意，都在第一時間通知員工注意自身身體狀況，在家自主健康管理，有症狀要立即就醫，工地目前也暫時停工。

台灣現在本土疫情嚴重，根據指揮中心截至昨日統計，目前累計237,343例新型冠狀病毒肺炎相關通報，其中1,682例確診，分別為1,079例境外移入，550例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中（案1078、1079、1091、1092、1100、1101、1102、1105、1122、1153、1154、1183、1187、1222）；1例（案530）移除為空號，確診個案中12人死亡。