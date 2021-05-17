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雙北全面停課！3縣市家長「希望也跟進」　PTT歪樓酸爆：中央神隱

▲侯友宜、柯文哲。（圖／新北市政府、北市府提供）

▲雙北市長達成共識，高中職以下全面停課。（圖／北市府提供）

記者周亭瑋／綜合報導

本土疫情嚴峻，雙北市長今也達成共識，高中職、國中小、公私立托幼全面停課至5月28日。消息一出，讓許多父母鬆了一口氣，其中就有3縣市家長也希望能跟進，但更多人吐露辛酸，直呼連特休假都沒有，要請防疫照顧假更難！

雙北停課消息宣布後，就有家長迅速在臉書社團「小一聯盟」發文，直呼「北市、新北市宣布停課了，5月18日-5月28日，安親、補習班、幼兒園也停了，家長可請防疫照顧假。」

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對此，家長們紛紛回應，「有多少家長能真的請防疫照顧假」、「昨天就該宣布」、「不是不能請，就是不給請，看得到用不到，父母為難」、「雙北根本就應該停班停課」、「我們連特休都沒有，防疫照顧假更難」、「我沒有後援，住新北，已請了一周假，現在我們公司用輪班方式，不扣薪」。

▲。（圖／翻攝自PTT）

▲鄉民大讚雙北之餘，不忘歪樓狂酸中央。（圖／翻攝自PTT）

值得一提的是，有桃園、台中、彰化的家長憂心直言，希望能跟雙北一樣宣布停課，「台中市也要跟進啊，小孩去上課也很可怕好嗎」、「桃園市什麼時候停課啊？今天送去也是好擔心」、「希望台中跟進」、「桃園什麼時後停課？也是心慌慌」、「應該台北新北桃園都要停，讓疫情穩定後再看狀況」、「彰化也該超前部署了吧！不要等嚴重了才要停吧」、「+1我也桃園好怕啊」。

而相關話題也在PTT掀起熱議，鄉民則表示，「阿北務實」、「確實總統是柯文哲，副總統是侯友宜。中央已經沒用了」、「不愧是外科出身，毫不囉嗦」、「社畜還是要上班喔，你們不算人」、「中央神隱中，可憐」、「老師：爽，提早放暑假」、「中央已脫離戰場」、「家長明天開始當性奴1年」。

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