快訊／柯文哲：某地區社區感染達10％　「應進行自動自發封城」

記者袁茵／台北報導

雙北疫情升溫，中央流行疫情指揮中心17日公布，本土確診達333人，其中北市為158例，以萬華區89例最多，新北市148例，以板橋41人最多。台北市政府下午3時30分再度召開防疫記者會，台北市長柯文哲表示，某些地區社區感染達到10％，應進行自動自發封城，也呼籲除了提供民生必需品的場館外，其他暫停營業。

柯文哲指出，今天下午中央公布今天確診人數333人，事實上北市在昨天做篩檢1130人，陽性113人，陽性率剛好是10％，所以表示這個新冠肺炎是社區感染，今早宣布這個雙北高中以下包括高中職、國中、小學、幼稚園、補習班、安親班停課外，也呼籲教育部是否考慮大學也停課？

柯文哲提及，「既然在某些地區的社區感染達到10％，其實我們應該要進行自動自發封城。」從現在開始，沒事就在家，包括市場上除了提供民生必需品外，其實也建議先暫停營業，希望在這段時間內確診案例別爆發性成長，若數字太快，超過醫療容量會有問題。

柯文哲呼籲台灣全體國民，恐怕要靠自己用國民素質自我管理解決現在危機，不要因為有接觸，讓人數上升太快，上升人數太快，若超過醫療體系容量就會崩潰，「大家先把活動降下來，讓確診人數別持續飆上去。」

柯文哲強調，除了希望教育部管轄的大學是否停課外，也呼籲北市所有私人營業場所，除了提供民生必需品之外，其他場館暫停營業。

指揮中心17日表示，今日新增333例本土個案為189例女性、144例男性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日、採檢日介於5月5日至5月16日，居住縣市分別為北市158例，萬華區89例最多、新北市148例，板橋區41例最多、桃園市10例，基隆市6例、彰化縣5例、台中市及宜蘭縣各2例、新竹縣及苗栗縣各1例。

▼柯文哲召開防疫記者會。（圖／北市府提供）