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別再找議員施壓！　第一線醫護425字心聲曝：跪求轉發

▲▼北市萬華區爆發茶室群聚感染，和平醫院急診被證實日前收治確診者入院,台北市立聯合醫院和平院區,急診室 。（圖／記者李毓康攝）

▲雙北升至第三級警戒，外界擔憂醫療量能不足。（圖／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／綜合報導

本土病例暴增，也讓醫療量能問題備受關注。有第一線醫護人員分享425字心聲表示，不要再找議員施壓說為什麼還要待床，現在不管在哪裡都需要等待，「每打一通電話給議員或是打到專責病房罵人，就會延緩一個病人至少10分鐘到半小時甚至更久的入院時間。」急診醫師田知學也轉發呼籲，這期間醫護身心壓力超乎你想像，拜託大家請一定要更多體諒和耐心，不要讓第一線醫護崩潰。

「住院醫師厭世專線」臉書刊出醫護人員的心聲，並強調是經當事人同意轉貼文字。文中提到，現在確診的人就是這樣持續增加，壓垮醫護人員的真的可能不是病毒而是人性，雙北不管哪一家醫院的病床要調度要整理都需要時間，請就算被通知是確診者，也請大家靜候衛生局通知。

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文中表示，如果自己跑來，也只會增加你在戶外或是急診室的等待時間，而且還是違法的；身為站在第一線的人，「我相信絕對沒有第一線的醫護人員，會刻意耽誤所有病人的治療，請所有疑似或確診者耐心等待病房端做好最完善的準備，讓病人們入院接受治療。」

▼如果是確診者該注意什麼？（圖／指揮中心提供）

▲▼COVID-19確診個案應注意事項。(圖／中央流行疫情指揮中心提供)

醫護也說，不要再找議員施壓說為什麼還要待床，現在不管在哪裡都需要等待，如果真的有緊急狀況，都會有第一線的醫護人員先幫你處理，但如果真的還是輕症的狀態，請靜靜等待或是乖乖趴著。

文中提到，事實就是每打一通電話給議員，或是打到專責病房罵人，就會延緩一個病人至少10分鐘到半小時甚至更久的入院時間，也會耽誤病房內更多需要治療的病人治療。

醫護強調，請耐心等待，醫護人員沒有想要殺人，不要這麼多敵意，壓垮醫護人員的果然是人性，不要再關照了，跪求轉發，不要再為難專責病房的醫護人員了。該篇文也被田知學轉發，她呼籲，第一線醫護也是人，這期間醫護身心壓力超乎你想像，拜託大家請一定要更多體諒和耐心，不要讓第一線醫護崩潰。

針對本土疫情爆增，外界擔憂醫療量能不足。對此，指揮中心16日解釋，假設已確定自己是確診個案時，由於症狀大多相對輕微，基本上休養後其實可以自行康復，為了讓資源留給重症患者，「請確診個案未接通報前，在家等候公衛人員通知」，在家一人一室，與家人使用不同衛浴設備，不要離開房間，避免跟其他同住者接觸，特別是長者及免疫力低下的人。

▼醫護425字心聲。（圖／翻攝「住院醫師厭世專線」臉書）

民眾找議員施壓！　第一線醫護425字心聲曝：跪求轉發。（圖／翻攝「住院醫師厭世專線」臉書）

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