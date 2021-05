▲沙提難民營遭攻擊,導致8名兒童喪命,共10人死亡。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/綜合報導

以色列與巴勒斯坦的衝突已進入第7天,以軍15日以巴勒斯坦武裝組織哈馬斯(Hamas)持續轟炸特拉維夫(Tel Aviv)為由,對加薩(Gaza)地區發動空襲,還炸毀了哈馬斯一名高層成員的住宅。統計顯示,自以巴在10日爆發衝突以來,單單加薩就有至少149人死亡,其中包括41名兒童。

▲沙提難民營在空襲中被炸成廢墟,下同。(圖/達志影像/美聯社)

綜合路透社、《以色列時報》等外媒報導,以色列在15、16日,對領導哈馬斯的高層成員辛瓦(Yehya Al-Sinwar)位於加薩的住宅進行空襲,炸藥同時也擊中加薩市的沙提(Shati)難民營,炸死了至少10名巴勒斯坦人,其中有8名死者都是兒童。

幾乎全家都在這場空襲中罹難的當地居民哈迪迪(Mohammed Hadidi)表示,他的妻子在15日帶著5個孩子一同前往妻舅家慶祝開齋節,不料卻在當地遇到空襲,妻子與4個孩子不幸喪命,只有最小的兒子歐瑪爾(Omar)被急救人員從瓦礫下搶救出來,才得以倖存。

▲在沙提空襲中倖存的小男孩歐瑪爾,被急救人員從瓦礫堆中救出。(圖/翻攝自推特/@MaySharaf12)

急救人員指出,當他們找到5個月大的歐瑪爾時,他正躺在母親的遺體旁大聲哭泣,他們也在瓦礫堆中發現散落一地的玩具和慶祝開齋節的食物,難以想像原本的佳節竟成了悲劇。哈迪迪哭著表示,家人們並未發射火箭炮,孩子們也只是「穿著慶祝開齋節的衣服,好好待在家裡玩耍」,「他們究竟做錯了什麼?」

This past week, millions of Israelis were forced into bomb shelters as missiles rained down on our cities.



Several Israelis have been killed. Many more have been wounded. You know and I know, no country would tolerate this. Israel will not tolerate this. pic.twitter.com/INgjR91BS4