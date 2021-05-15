漢堡王跟進！北北基「暫停內用」　僅提供外帶外送服務

▲漢堡王將暫停雙北及基隆內用服務，只提供外帶。（資料圖／漢堡王提供）

記者林育綾／台北報導

雙北防疫警戒今（15）日升級為三級，部分周邊縣市也陸續跟進，而目前雖未規範餐飲業禁止內用，只須實聯制且採梅花座或隔板措施；不過繼速食業者頂呱呱之後，漢堡王也公告，即日起「雙北、基隆地區街邊店暫停所有內用服務，僅提供外帶外送服務」，而商場店則參照商場規範配合運作。

▲漢堡王公告，即日起「雙北、基隆地區街邊店暫停所有內用服務，僅提供外帶外送服務」（圖／漢堡王提供）

而台灣麥當勞也在今日下午宣布，位於台北市、新北市的餐廳，即日起「凌晨24時至上午6時」將暫停內用及外帶，而得來速及歡樂送仍維持服務。

麥當勞已自5/12起啓動單一入出口並進行實聯制，顧客進入餐廳前，必須配合掃描餐廳門口海報上的QR code登記（未攜帶手機則請登記資料於紙本）；用餐區若開放，則全面採取梅花座，餐廳門口亦張貼海報加強宣導，敬請顧客排隊戴口罩並保持社交距離，同時歡迎使用非現金支付且確實勤洗手，為防疫保健一起努力。

而其他速食業者目前暫無其他調整，維持日前公布措施，皆採實聯制，凡進入店內之消費者須掃描QR Code登記，未攜帶手機者則填寫紙本聯絡表，留下姓名、聯絡電話等資訊。許多業者在門市也採出入口區隔，另進入店內需戴口罩，排隊、用餐也要保持社交距離，內用座位區則採梅花座。