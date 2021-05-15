醫護2天沒回家！聯醫工會急發5聲明：非緊急不要去急診

▲北市聯醫工會急發5聲明。（圖／翻攝自Facebook／台北市立聯合醫院企業工會-北市聯醫工會）

記者曾筠淇／綜合報導

台灣本土疫情失守，中央疫情指揮中心宣布全台單日新增180例本土個案。北市聯醫工會緊急聲明，北市聯醫各院區都出現人力不足的情況，很多醫護人員已經兩天沒回家休息，所以希望民眾若不是緊急必要之需求，不要到急診就醫，或轉送非聯醫體系急診就醫。

【北市聯醫工會緊急聲明】全文如下

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一、 急診人力不足、工作負荷超載

工會接獲多起申訴，目前北市聯醫各院區急診都呈現人力不足、工作超載的嚴重問題！和平院區急診雖然只做篩檢、關閉其他醫療，但仍有上百位民眾與院內員工需要採檢，而和平急診醫護有半數正在強制隔離，剩下的員工不堪負荷。據所知，部分員工已經兩天沒有回家休息，若無外援，員工擔心等不到隔離中的同事出關接手，現有一半的線上人力就會先倒下。

中興院區急診開設「萬華專案」，前來採檢民眾爆增十數倍，雖然院方緊急徵調休假中的同仁支援，並調度行政同仁協助掛號與動線疏散等非醫療工作，但人力仍非常不足。急診工作超載，線上同仁工作中無法吃飯、休息、上廁所，也紛紛取消休假，但在院內尋求更多「醫護人力」支援，卻沒有回應。

忠孝院區急診則是維持原有人力配置，篩檢量大增，來院民眾與住院病患都需要採檢，卻因為動線規劃不良，院內的住院病患想出去、院外採檢區的民眾想進來，現場一片混亂，醫護人員找不到病患，指揮失靈。

二、 現在關鍵：調度支援人力、暫停非緊急業務



依據急診的狀況，若要維持醫療系統運作不潰散，目前的關鍵有二：調度支援人力、暫停非緊急業務。請北市聯醫明確下令各醫療單位縮減業務，調派人力支援急診，如果無法順利調派人力，意味著平常的醫療人力抓得太緊，疫情過後需要嚴厲檢討！

目前急診需要支援項目，除可執行醫療業務的醫護人員之外，尚須協助民眾的疏散、引導、掛號、運送檢體至各檢驗放射單位或病房等。有急診護理師反應，在繁忙之時還要引道民眾廁所方向、幫院外民眾送送充電器和食物給被隔離的家人，非常干擾！也反映出院內人力調度指揮失靈！

此外，院內已經展開調查，徵求聯醫員工支援台北市新增設篩檢站。增設篩檢站立意良善，但工會嚴厲指出，院內已經呈現人力不足，請北市府循其他管道徵求篩檢站人力，不要再從聯醫抽人。若北市府無法適當徵調篩檢所需之醫護人力，請尋求中央政府支援！

北市聯醫扛責第一線防疫，人力、物資、預算已全數投入，部分前線醫療人員連續工時達48小時，請中央協助分流，並提供相關公衛預算。本會重申，北市聯醫院內員工已人力不足，請北市府不要再從聯醫抽走員工！

三、 匡列標準浮動，醫護人心惶惶

「匡列接觸者」並進行採檢與隔離，為中央疫情指揮中心之權責。然而，工會亦接獲申訴，院內員工因在防護不足的狀況下接觸確診病患，原本被匡列為接觸者，要採檢並強制隔離14天，在等待採檢時卻又接到主管通知，不採檢，自主健康管理(自己注意有沒有發燒、隨時口罩戴好)，照常上班。員工猜測，可能是被匡列的醫護人員太多，如果全部採檢隔離會影響醫療體系運作，因此「匡列」的標準下修。

我們可以理解線上需要更多醫療人員維持運作，然而，如果讓有風險的醫療人員繼續在第一線上顧病人，一但不幸事後確診，成為新的破口、擴大感染給免疫能力本就較差的院內病患，得不償失。工會要求，所有有風險醫療人員，按照標準篩檢和隔離，線上醫療工作請院內其他單位支援，或是請政府調派其他醫院人力支援北市聯醫。切勿心存僥倖，將醫療人員與病患暴露於高風險之中！

請聯醫主管明定院內員工篩檢條件、原則，並提供快速諮詢窗口，裨利員工判斷是否有篩檢之必要。若有篩檢之必要，請協助安排時間及流程。

四、 #院方勿下封口令！#資訊透明才能做好防疫！

在防疫的封口浪尖上，北市聯醫某院區醫療單位群組內，竟有主管下令院內資訊不透明公開，要求員工不得對外說明情況。本會鄭重向院方喊話，基層醫護同仁在第一線遇到許多困難，向主管求助未獲回應，許多資訊不透明，人心惶惶。

在防疫的重大關頭，唯有醫護人心穩定，指揮系統才有辦法落實運作。目前各院區感控單位都在忙線中，基層人員的求助無門。我們都願意堅守崗位，但需要明確的指示，需要提問得到回應。我們理解醫院高層也壓力很大，但無論如何，請保持院內資訊透明與溝通，請勿高壓對待基層人員。

此外，請院方再次宣導各項防疫相關假別、請假準則、認定單位，減少不必要之行政程序及時間。也請院方提供員工入住防疫旅館之條件、快速申請管道。

五、 呼籲民眾：非緊急需求不要去急診

目前各院區急診篩檢量暴增，非有緊急必要之需求，請各位民眾不要至急診就診，或轉送其他非聯醫體系急診就醫，以維持篩檢能量。

因有大量無症狀者確診，請民眾將資源優先讓給重症或有治療之需要的病患， 若民眾有曾和確診者接觸之可能，但暫無不適，請自行和他人隔離（包括家人）。

請全體國民做醫護人員最溫柔也最強硬的後盾，不要責怪辱罵，不要歧視排擠，讓我們可以安心工作，一起度過防疫的難關。