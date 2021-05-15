台中X-CUBE另類「人與人連結」　4男互嗆開打「全程未戴口罩」

▲X-CUBE夜店顧客滋事，全程未戴口罩，恐成疫情破口。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

疫情嚴峻，台中知名夜店X-CUBE仍開門營業，大排長龍，15日凌晨發生多名顧客細故鬥毆，鬧事者掛彩，全程都沒戴口罩，成了另類「人與人連結」，恐成疫情破口。警方表示，除依聚眾鬥毆等罪嫌將鬧事者送辦外，若業者有違反防疫規定，也將依法送辦。

今天凌晨3點許，第四分局員警加強特定營業場所，派遣警力守望巡邏，發現知名夜店X-CUBE門口，有遭店內保全人員趕出來的客人，卻沒戴口罩，立刻上前盤問。

▲▼警消到場了解，將傷者送醫。（圖／民眾提供）

警方到場發現，22歲郭姓男子臉部有受傷，自稱在夜店內，與20歲廖男、21歲魏男因細故推擠，引發糾紛。廖男19歲友人余男上前勸架，結果過程中導致郭男臉部擦傷，員警先將受傷者報由119送醫處理。

店家也表示，這4人因為在店內消費時發生二打一的糾紛，保全人員見狀才將他們趕出來。只是，鬧事者全程都沒戴口罩，雙方口沫橫飛，防疫觀念薄弱，也引發夜店成防疫破口的疑慮。

警方表示，郭男雖不願意提告，但警方仍將調查店內影像依刑法聚眾鬥毆罪、社會秩序維護法妨害安寧秩序蒐證移送法辦（五年以下有期徒刑、一萬八千元以下罰鍰）；如發現業者有違反防疫規定或不落實者，將一併移送主管機關開罰。

警方再次強調，任何形式暴力皆將嚴懲不貸，防疫期間臨檢取締無法律假期，呼籲業者自律，違反禁令者，將通報市政府加強聯合稽查重嚴裁罰。

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