3進3出採檢害醫護被隔離！獅團父女扯謊引眾怒　衛生局：心態可議

▲案1289南返高雄後轉乘捷運回家，高捷14日緊急消毒。（圖／高雄捷運提供）

記者吳奕靖、莊智勝／高雄報導

全台疫情逐漸失控，高雄昨傳出首例本土病例案1289，因日前北上到蘆洲與父親（案1229，獅子會前會長好友）慶祝母親節，近距離接觸1小時以上而染疫；由於案1289是自費採檢確診，因此第一時間遭外界讚揚警戒意識相當高，但臉書粉專「MedPartner 美的好朋友」卻發文駁斥，案1289採檢時說謊，並未如實告知接觸親友已確診，導致第一線醫護人員遭強制隔離，「這位高雄女兒絕對不是英雄，她根本跟她爸串通好的！」

臉書粉專「MedPartner 美的好朋友」指出，案1289在父親確診後，於沒有症狀的情況下，自行前往醫院採檢，並且隱瞞了自己父親確診的事實，直到自費採檢呈現陽性，紙包不住火了，才趕快承認就是確診者的女兒，「如果她自費採檢是陰性，你覺得她會怎麼做？」

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「MedPartner 美的好朋友」痛斥，這對父女有極高的機率是一起串通好隱瞞接觸史，父親為了不讓女兒被隔離，所以選擇說謊稱「孩子都在國外」，因此遭重罰30萬元；然後女兒因為父親確診、自己害怕了，趕快去採檢想求個安心，但卻因隱瞞接觸史，導致前線接觸醫護被迫隔離，「有醫護傳訊息來，說有媒體指責他們防疫不周全，但這個人（案1289）說完全沒有接觸史，自然不會被帶到全套防護的採檢站去啊！為什麼不是怪說謊的人而是怪醫護？被隔離的醫護是一邊收行李、家裡小孩一邊哭你知道嗎？」

「MedPartner 美的好朋友」認為，一堆人都說案1289是活菩薩，「她騙我學長學姐說沒有接觸史，害他們被隔離耶！如果她是活菩薩，那我學長姐被隔離是被菩薩超渡了嗎？」

針對案1289，高雄市衛生局今也做出簡短回應，表示案1289於12日上午首次到院內急診間詢問自費採檢事宜；13是上午又再度來到急診間洽詢，聲稱自己是為了要做出國準備才需要採檢，但卻因未帶護照而遭請回，直到14日返回醫院採檢時，才證實是陽性，總計案1289前後共3次到醫院。衛生局指出，案1289確實說過「要出國」，但是否真有出國計畫目前不得而知，只能說「不排除她有僥倖心態，就防疫觀點來說，確實要感謝，但其就心態而言是可議的。」目前案1289的父親已因隱匿接觸史而遭罰30萬元，案1289是否也會遭罰，高雄市衛生局正在研擬中。

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