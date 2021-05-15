錯過500元防疫神單？還有2家防疫保單「隔離就理賠」

▲台產的防疫保單，掀起搶購熱潮。（圖／記者湯興漢攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台灣本土疫情升溫，許多民眾擔憂被隔離或確診後無法工作而生活陷入困境，紛紛尋找「防疫保單」。但台產的「防疫神單」停售後，還有什麼可以保險是被隔離就可獲得理賠的呢？

台灣產物保險日前推出保費500元，只要收到隔離通知書就可申請理賠10萬元的「防疫神單」，在年初時引起排隊、搶購潮，逼得台產立刻喊停，但還是熱賣350萬份，預估收入約16億元，目前350萬份保單仍在陸續核保中。

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面對停售的神單，以及目前屢創新高的確診數，民眾也開始尋找新的防疫保單。據《鉅亨網》報導，國泰產險推出的防疫保單，只要居家隔離即可申領「法定傳染病隔離補償」2萬元，確診可申領「法定傳染病確診補償」6萬元，並依住院日數給付保險金，總理賠金額至少8萬元。

該方案的費率未滿15歲為888元，15歲至59歲為988元，60歲至64歲為2100元，年齡最高上限為64歲，可續保到70歲。

▲目前市面上的保單，國泰產險、富邦產險可理賠居家隔離及確診 。（圖／記者屠惠剛攝）



另外，富邦產險的防疫保單，若因法定傳染病而被主管機關要求居家隔離，只要拿到「居家隔離通知書」，便可在解除後申領2萬元理賠。另外，若保戶確診，可領隔離保險補償2萬元、關懷保險金3萬元，以及住院保險金13.5萬元（以最高給付45天計算），合計18.5萬元。

該方案理賠不分年齡、性別及職業，年保費3155元。

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