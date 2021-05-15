七一「中共建黨百年」將至　北京紅色旅遊火爆

▲北京香山革命紀念館外排隊民眾。（圖／記者陳政錄攝，下同）

記者陳政錄／北京報導

今年是中共建黨百年，「七一」將舉行慶祝活動。中共總書記習近平3月提出，全黨展開黨史學習教育後，各地「紅色旅遊」爆發，以中共的「進京趕考」首站，北京香山的雙清別墅，以及香山革命紀念館為例，自5月起天天爆滿，機關組織、國營企業團體絡繹不絕，甚至開賣文創商品，在後疫情時期發展另類「紅色經濟。」

香山雙清別墅位於香山公園南麓的半山腰，是中共進入北平（北京市）後，毛澤東早期的住處和辦公處，香山公園內的來清軒等舊址，也是中共中央在入住「中南海」前，最早在北京的指揮中心，毛澤東就是在這裡，指揮進入南京的渡江戰役。

▲北京香山雙清別墅外的企業參訪團。

緊鄰香山公園的香山革命紀念館，是大陸2019年9月，正式對外開放，陳列數千件展品，展示中共中央在北京香山辦公時期過程的重要「黨史」教育基地，配合新媒體科技，還加入動態影像、全席投影、LED螢幕等技術。

香山革命紀念館一名楊姓宣教員（導覽員）表示，革命館如今平均一天可接待3、4000人，最高峰可達到5000人，各機關組織、學校、企業、團體都非常多，甚至95後（1995年以後出生）、00後，還有爸媽帶著「10後」的小朋友一起來「學習黨史」，文創商品每天早上上架的貨，下午就沒了；香山公園負責人表示，該區八處革命紀念地舊址，五一期間接待旅客約5.78萬人次。

據記者觀察，平日下午進入香山革命紀念館，館外通道目測須排隊30分鐘以上才能入場，來「學習黨史」的團體，除了身著統一外套的國營企業，還可以見到學校單位、外省市旅遊團，甚至是中外合資企業的黨支部、解放軍方都有。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

▼北京香山革命紀念館販售的文創商品。

▼雙清別墅和香山革命紀念館。