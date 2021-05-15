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社會 社會焦點 保障人權

記者採訪萬華阿北　路人大姐喊：茶室老闆娘中標「他常去那裡泡」

▲▼萬華茶室防疫消毒 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲萬華現在儼然成為新的疫情風暴中心點 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林彥臣／綜合報導

茶室、阿公店林立的萬華地區，現在儼然成為新的疫情風暴中心點，各家媒體記者為了取得更多第一手消息，也冒險深入前線採訪。就有媒體在萬華採訪一位清潔阿伯，結果路人大姐突然大喊，「不要採訪他，他常去那裡泡」，讓空氣瞬間凝結。

根據 PTT鄉民乳神「qn黃拉結」引用媒體內容PO文指出，記者採訪萬華附近的清潔人員，突然一位感覺知道很多內情的正義姐、指著這位正在受訪的清潔人員，大聲的說，「各位記者請你們不要採訪他！」、「茶室的老闆娘中鏢！他常常去那裡泡！」、「我叫社會局要來抓你！」、「我叫你去篩檢你不去篩檢！」。

「qn黃拉結」說，拜託這位阿北趕快去做篩檢好嗎？實在是太可怕了，就是有這種心存僥倖的人，才會造成防疫的各種破口啊！不曉得有多少這種隱藏起來不告知不篩檢的人至今還在外面啪啪造的？

▲▼台北市萬華區大消毒 街道 茶館。（圖／記者屠惠剛攝）

▲茶室林立的萬華區爆發疫情後，立刻進行大消毒。（圖／記者屠惠剛攝）

網友在「qn黃拉結」PO文底下留言回應表示，「麥克風忍不住收了一下」、「記者：靠北啊⋯⋯」、「記者嚇壞了，立刻保持距離」、「採訪後，變成記者要被隔離了」、「幫記者QQ 」、「出4了阿伯 快去篩檢... 」。

北市萬華阿公店染疫確診人數又新增16例，其中包括小姐、服務生以及同居人，其中1名染疫確診者，據聞就是在萬華某家阿公店扮演「伊拉客」的角色，專門在路邊攬客，不排除接觸人數眾多，清查接觸人數難度也恐爆表。

警方也表示，伊拉客街頭遊走攬客、直接接觸路人，且往往出事後搞失蹤，恐成防疫破口。

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