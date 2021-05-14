快訊／確診萬華「茶室女」曾到彰化2宮廟　80人遭匡列採檢出爐

▲萬華確診女曾到彰化竹安宮及普天宮進香，縣府進行消毒。（圖／彰化縣政府提供）



記者林彥臣／綜合報導

在台北萬華「楓香清茶館」工作的「案1221」50多歲確診小姐，發病前曾到鹿港「竹安宮」、芳苑「普天宮」進香，並在普天宮用餐，彰化衛生局獲報後，總共匡列80名接觸者，檢驗結果全部出爐。衛生局長葉彥伯表示，檢驗結果都是陰性。

衛生局長葉彥伯指出，現在疫情都集中在北部，可是過去這幾天中央公布的足跡也有很多來到中南部的縣市，實際上人流本身就會造成疫情的傳播，我們發覺宗教活動其實是一個很重要的重點，所以特地在本縣流行疫情指揮中心會議裡有做這樣的決議。

葉彥伯表示，縣長也宣布，首先宮廟活動希望所有的進香活動都暫緩或延期，其次，宮廟周邊2公里之內，所有遊覽車都不可以進入及停留，用這個方式來做人流管制，另外，所有的夜市相關的營業活動也都暫停，是因為在以往的食安稽查中發現，夜市攤商的供應商都跨縣市活動，有潛在南北人流感染風險，所以覺得有必要在這段時間內先給予暫停。

葉彥伯指出，我們經過評估，在過去一年發現，夜市要做總量管制、動線、人流等相關防疫措施，真正能做到的非常少，更何況夜市都是很多餐飲的活動，要大家都戴口罩，更不可能做到，所以我們覺得說，在社區感染正在升溫的階段，把夜市暫停是有必要的。只要有必要，有助於防疫，我們就覺得應該這樣去做。

至於彰化盛傳2個確診案例，葉彥伯指出，網路上傳言的各縣市個案訊息非常多，我們覺得還是要由指揮中心統一公布為準，這樣的情況作法會比較好。

縣長王惠美表示，近期新冠疫情升溫，縣政府採取以下措施，首先是慶端陽全面取消，其次，人流管制，針對宗教活動，廟宇周遭兩公里，進行交通管制，再來，就是夜市很多攤販來自於全台各個縣市，全彰化縣大概有五十多個地方的夜市，那夜市人流不好管控，6月8日前，夜市全部暫停。另外，針對八大行業，如果没有戴口罩，依規定來開罰。