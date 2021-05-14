MSI Creator Z16與電競筆電亮相！微星預告5月17日公開上市情報

▲微星創作者筆電Z16跟遊戲筆電直擊。（影片／記者洪聖壹攝、製作）

特約記者洪聖壹／綜合報導

隨著 intel 第 11 代 H 系列處理器解禁，各家筆電大廠各自推出自家的遊戲筆電產品，在這個時間點，微星科技除了升級電競系列產品，另外則是正式對外公開全新創作者筆電 Creator Z16，除了是全球首款使用 mini LED RGB 背光鍵盤，預計 6 月上市。

▲微星推出面向蘋果 Macbook Pro 的創作者筆電Creator Z16，預計 6 月上市。（圖／記者洪聖壹攝）

一直以來 MSI 的特色就都是電競產品，這次隨著第 11 代Intel Core H系列處理器解禁，微星也宣布自家的 G 系列電競筆電都搭載該系列處理器，強調效能提升 30%，並且全新導入新一代PCIe Gen4通道、Thunderbolt 4連接埠，具備Wi-Fi 6E連線能力。不過這次的活動上，微星同步展示了新一代創作者系列產品，目標明顯鎖定 Macbook。

創作者筆電：Creator Z16

微星今年將創作者筆電 Z16 做了重新設計，使用窄邊框、16:10 的螢幕，全機的機身是鋁合金材質，用的是 CNC 一體成型製程，除了螢幕優勢之外，鍵盤是這款筆電的主打，微星將原本的 SteelSeries 剪刀腳鍵盤內，改用 mini LED 背光，這個做法可以讓鍵盤顯現亮度更均勻、而且比傳統背光鍵盤來說更不耗電。

▲Creator Z16 採用 CNC 製程的一體成型鋁合金設計。（圖／記者洪聖壹攝）

▲首度採用 mini LED 背光鍵盤，具有 RGB 燈效。（圖／記者洪聖壹攝）

在硬體散熱方面，Creator Z16 採用 MSI 自家設計的 Cooler Boost Trinity+高效散熱系統，雖然有散熱葉片，但是厚度只有 0.1mm，目的是希望創作者在高負載工作狀態下，筆電能維持穩定流暢的運作。

▲提供丹麥廠商 DynAudio 的音效認證。（圖／記者洪聖壹攝）

硬體效能方面，Creator Z16 還沒有正式規劃出究竟有哪些 SSD 選配版本，不過已經確認出貨就會採用 intel 第 11 代處理器 Core i7，搭配 NVIDIA RTX 3060 6GB GDDR6 獨立顯卡，最高階版本會提供 64GB RAM、NVMe M.2 SSD by PCIe Gen 4 的儲存空間組合，電池容量高達 90Whr，全機重量只有 2.2 公斤。

▲▼側邊 I/O 非常豐富，有 Thunderbolt 4.0 跟 microSD 卡擴充。（圖／記者洪聖壹攝）

微星科技筆電產品經理 Oscar Yang 向記者透露，全新的 Creator Z16 配備的 16 吋螢幕，是以 True Pixel 顯示技術打造的 QHD+ 高畫質面板，不只符合 100% DCI-P3 廣色域，更是擁有連 Apple Macbook 都不敢保證的 Delta e ≦ 2 精準色準，另外除了搭載 intel 第 11 代高階筆電專用處理器，還塞了一片 NVIDIA GTX 玩家等級的獨立顯卡，並且是全球第一款使用 mini LED RGB 背光鍵盤的產品，續航力方面，正常使用一整天也不用充電，強調它絕對是一款「用了不會後悔」的美型筆電。

除了 Z16，根據微星透露，將會推出全新Creator M16，以及採用 AUO AmLED 的前瞻顯示技術的 mini LED 面板的 Creator 17 創作者筆電，能提供 1,000nits 的超高亮度，與經過 VESA 認證，符合 DisplayHDR 1000 標準，而且同樣是全鋁合金金屬機身，不過活動現場並沒有展出。

電競筆電：GE Raider

GE76 / GE66 Raider 兩者差異在筆電尺寸，GE76 配備 17.3 吋螢幕、GE 66 則是 15.6 吋大小，不過今年的螢幕選擇有點亂，各自有四種不同選擇。

▲效能全面升級的頂級電競筆電 MSI GE76/GE66。（圖／記者洪聖壹攝）

兩款筆電都是搭載 intel 第 11 代 Core i9 處理器，但是顯卡可以依照預算選擇 NVIDIA GeForce RTX 3080 16GB 跟 3070 8GB 的獨顯，散熱有三個出風口，兩個在後面、一個在側邊，內建微星自家 Cooler Boost 5 酷涼散熱系統，使CPU和GPU皆能發揮完整效能。外觀方面，今年特別設計了非常絢麗的 Mystic Light 全景炫彩燈效，並且保留了原本 RGB 燈效鍵盤。

▲MSI GE76。（圖／記者洪聖壹攝）

▲MSI GE66。（圖／記者洪聖壹攝）

電競筆電：GS 76/GS 66

兩款筆電基本配置跟上一代相比就是硬體效能的提升，除了換上 intel 第 11 代 core i9 處理器之外，顯卡有 RTX 3080 16GB、3070 8GB、3060 6GB 三種選擇，記憶體最高可以插兩條 32GB 的 DDR 4-3200，有別以往的是 GS76 外型上做了一個全黑設計來提升質感，同時揚聲器也做了加大設計，並且提供三風扇散熱設計藉此穩定效能，明顯針對學生用戶需求所提供。

▲MSI GS76 設計更簡潔、配備更大的喇叭。（圖／記者洪聖壹攝）

電競筆電Sword/Katana GF76/GF66

Sword/Katana GF 系列是微星全新的產品，微星找來日本插畫家 長野剛（NAGANO Tsuyoshi）設計外形，主要靈感來自於武士刀，共有黑武士跟白武士兩款，黑武士（Katana）款配的是紅色背光鍵盤，白武士（Sword）款配的是藍色背光鍵盤，機殼強調使用特殊塗層，不容易污損、吃指紋。

MSI GF 系列今年直上 intel 第 11 代 core i7 八核心處理器，GPU 也給玩家選擇最高 RTX 2060 6GB GDDR6 獨顯，讓筆電相較往年提升了一階，成就歷年來效能最強的 GF 系列，重量約在 2.1~2.3 Kg。

▲MSI GF 系列今年與日本插畫家合作設計成日本黑白武士的概念。（圖／記者洪聖壹攝）

電競筆電Pulse GL76/GL66

至於全新 GL 系列規格配置跟 GF 幾乎相同，設計上則特別跟比利時 3D 設計師 Maarten Verhoeven 合作，強調的是「未來戰士」的感覺，A件呈現的是「太空艙」的概念，透過雷射雕刻呈現未來感，鍵盤的咬花流線設計也是根據座艙的流線設計呈現未來感，出貨標配是 RGB 背光鍵盤，玩家可以自由設定紅光還是藍光，或者全彩。

▲MSI 跟比利時 3D 設計師 Maarten Verhoeven 合作打造全新 GL 系列產品，強調未來感。（圖／記者洪聖壹攝）

5月17日全球發表會公開上市情報

據了解，此次台灣活動只是預覽性質，微星表示，全新GE、GP、GS系列電競筆電具備獨立顯示卡切換模式，透過 MSI Center 切換成極致效能模式，就可以做到超頻效果。至於Pulse GL、Sword/Katana GF系列則分別與國際知名創作者合作打造專屬的產品視覺，目的是為了給玩家有更多的產品選擇。創作者筆電方面，主打以True Pixel顯示技術打造的QHD+與Mini LED面板，Z16 是全球首度公開亮相，至於 Creator 17、M16 以及全新 intel 第 11 代 H 系列處理器，具體將為遊戲筆電帶來怎樣的效能提升、上市情報如何，MSI 預告將於 5 月 17 日舉辦「MSIology- 科技美學、全新篇章」全球發表會，受到疫情影響，這次將採用線上活動的形式公開更多產品細節。