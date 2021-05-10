鶯歌地下賭場「供毒攬客」　警攻堅逮13人2人是通緝犯

記者陳以昇／新北報導

新北市三峽警分局接獲情資，指稱鶯歌區一處地下賭場疑為了吸引賭客，提供免費毒品施用，警方經埋伏蒐證，拂曉衝入賭場，逮捕負責人及賭客等13人，其中2人還是通緝犯，更起獲改造槍彈、毒品及賭資13多萬元，訊後依賭博、毒品及毒品通緝及槍砲等罪移送法辦。

▲三峽警分局破獲地下賭場 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼地下賭場隱身民宅 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方表示，日前有民眾舉報新北市鶯歌區鶯桃路一處民宅內，有人經營地下賭場，為了吸引賭客，還免費提供毒品供賭客施用，更指出賭場怕被黑吃黑，裡面還藏有槍彈，警方獲報後多次到場蒐證，發現有幫派背景的45歲陳姓男子涉以重嫌。

▼三峽警方破獲地下賭場起獲改造槍彈。（圖／記者陳以昇翻攝）

10日凌晨1時許，大批警力荷槍實彈在民宅外埋伏，見時機成熟衝進賭場，查扣賭資13萬2,100元、抽頭金新臺幣1,900，共計13萬4,000元、賭具骰子、監視器主機、點鈔機等贓證物。

▲▼三峽警方破獲地下賭場，毒品隨處放供賭客吸食 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

警方深入搜查，起獲毒品海洛因59.64公克、安非他命87.37公克、大麻3.12公克、毒品殘渣袋、針筒、吸食器及電子磅秤等物。更查獲改造手槍2支、子彈35顆、空氣槍、CO2氣瓶、改槍工具。

警方清查陳男等13名賭客，發現其中42歲吳姓男子及35歲林姓女子分別為桃園地檢、新北地院所發布的毒品通緝犯，訊後依賭博、毒品暨毒品通緝、槍砲案移送新北地檢署偵辦。

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