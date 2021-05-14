墾丁瘋傳畢旅團確診「1、20人都發燒了」！潘孟安氣炸要揪造謠者

▲屏東縣長潘孟安。（圖／翻攝潘孟安臉書）

記者陳崑福、莊智勝／屏東報導

新冠肺炎疫情持續升溫，接連爆發3起群聚染疫事件，目前累計已有35例本土病例。就在疫情日漸嚴峻的時刻，假消息又開始在民間群組流竄；屏東墾丁昨（13日）深夜更傳出確診謠言，有男子錄下3段錄音檔，訛稱「有畢旅學生送醫後確診」、「1、20人都發燒了」，引起民眾恐慌，就連縣長潘孟安都收到訊息，連夜要求警政單位追查造謠者，以正視聽。

屏東當地Line群組昨夜流傳3段錄音檔，長度分別為12秒、7秒、7秒，一名男子以台語繪聲繪影地描述，「剛剛誰從墾丁大街送4個學生到醫院的？他們已經確診了，小心一點」、「是飯店自己載的，有1、20人都發燒了」、「說是畢業旅行的，從桃園下來，住在某飯店，大家不要載他們了！」由於此次謠言訊息不同於往常常見的文字格式，而是以錄音描述傳播，再加上全台疫情攀升，當地業者接到這3段錄音檔後嚇得不輕。

誇張的是，這3段錄音檔竟然連縣長潘孟安都收到，當下潘立即指示查證，經調查後發現確實有來自桃園的畢旅學生送醫，但僅是其中15人出現腸胃不適情況，後續由飯店業者陸續送往醫院治療，目前已無大礙，均返回飯店休息。

在確認真相後，潘孟安震怒，直呼「確診者足跡一律將由指揮中心公布，怎麼會是透過私下訊息傳播？謠言太過離譜！」潘孟安痛斥，如此謠言已造成當地人心惶惶，對居民生活、業者生意造成嚴重影響，目前錄音檔均已交由警政與衛生單位，後續將全力揪出造謠者，依法「散播有關流行疫情之謠言或不實資訊，足生損害於公眾或他人者，最高可罰3年以下徒刑、拘役或300萬」，呼籲民眾切勿以身試法。

▼假消息以3段錄音檔方式在群組中不斷流傳。（圖／記者陳崑福翻攝）