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提醒要戴口罩！客人「我沒有啊～」還一臉驕傲　老闆1句話店員心累

▲▼北市府8/6啟動第一階段應變機制，搭乘台北捷運務必全程配戴口罩，勸導不聽者，最高罰新台幣1萬5000元，並拒絕運送。（圖／實習記者方敬攝）

▲大部分民眾已經習慣戴口罩的生活，但還是有漏網之魚。（示意圖／實習記者方敬攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣本來已處於後疫情階段，沒想到日前接連爆出本土案例，讓不少人無奈大嘆，台灣人誇不得、鬆懈了。一位網友就在PTT的WomenTalk板上發文「防疫到心累」，說他上班時都會請客人戴上口罩，但就是有人不願意配合，近日還遇到工人要買東西，聽到勸導後還一臉驕傲「我沒有啊！」讓他直搖頭「為什麼有些人這麼事不關己？」

這位網友文中表示，他上班都會請客人戴上口罩後再進店消費，很多人都會配合，「但就是有些人都不願意，戴個口罩會死嗎？」原PO就說，他12日遇到一個工人要買東西，他當時提醒「口罩要戴哦！」沒想到對方一臉驕傲地說「我沒有啊！」讓他超傻眼「這個有什麼好得意的？」

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誇張的是，後來陸續進店的工人也都沒有戴口罩，正當他要開口的時候，老闆卻走過來跟他說「你顧好自己就好，你等等被他們打，影響到商店。」這讓原PO很是納悶「我一直想我在做對的事情吧！怎麼是我被檢討呢？為什麼有些人這麼事不關己。」

貼文一出，網友也忍不住留言，「真的不懂不戴口罩的人的想法」、「你老闆自己要想想啦！疫情開始後我都不去吃附近自助餐了，一堆人不戴口罩在夾菜，店員補菜也沒在戴，恐怖死了」、「兩年前這些人就這個死樣子了，其他配合防疫的好像笨蛋一樣。」

還有許多人也超有共鳴，「超商一堆，勸導還會被罵」、「本人從事大眾運輸業，每天同樣的話不停說，就是會有不願配合的混蛋」、「非常有同感，勸戴口罩還被兇，很多民眾根本沒有公德心。」

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