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社會 社會焦點 保障人權

總統府旁上演警匪追逐　通緝犯「不想坐牢」上銬奔逃遭逮

▲▼戴手銬被捕。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲被判刑確定的葉家男，遭緝捕上銬到了地檢署門口，仍企圖脫逃被警方追回。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松、陳豐德／台北報導

男子葉家男因加重竊盜罪判刑6個月確定，卻遲不願到案服刑遭到通緝，新北市警淡水分局12日將他緝捕到案，押解到台北地檢署執行科時，被上銬的葉男一下警車就拔腿狂奔，一路奔向鄰近的總統府，驚動府外憲兵，警方緊追在後將他壓制逮捕，檢察官訊後將他發監服刑，另案偵辦脫逃罪責。

葉家男和李姓同夥在2020年4月間，持油壓剪破壞台北市萬華區的某個貨櫃屋，偷走工程用鑽石鋸片、電鑽、水泥震動機等機具，葉男被判刑6個月，得易科罰金，但葉男本身有吸毒習慣，沒錢繳罰金，也不想坐牢，拒不到案入監，因此被台北地檢署發布通緝，葉男另外還涉及士林地檢署轄內的一件妨害公務案件。

淡水分局12日將他緝捕歸案後，中午12點40分先將他解送到士檢偵訊，下午3點40分再驅車送到北檢位於桃源街的執行科，1名警員負責警戒，另1名警員打開車門讓葉男下車，沒想到葉男一見到縫隙，就把警員撞開，徒步沿寶慶路往博愛路逃逸，警方跟在後方100公尺距離緊追，沒多久就把帶著手銬的葉男壓制逮捕歸案。淡水分局表示將查處員警相關疏失責任。

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