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法國變種病毒靠「鼻咽拭子」驗不出！準確率僅15%　近半1個月死亡

▲▼全球新冠肺炎確診達新高。（圖／路透）

▲法國一項研究指出，變種病毒B.1.616若透過鼻咽拭子檢測，準確率極低。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

法國研究團隊證實，感染新冠變種病毒株B.1.616的患者透過「鼻咽拭子」進行篩檢時，僅有15%能夠檢測出陽性，準確率極低，必須從肺部樣本才能驗出病毒。事實上，其他變種病毒的鼻咽拭子準確率高達97%。研究人員推測，可能是因為B.1.616的變異減少了上呼吸道的感染，才能躲過鼻咽拭子的篩檢方式。

根據《南華早報》報導，一篇10日在medRxiv.org發表的研究論文寫道，位於cote -d 'Armor的蘭尼恩醫院1月爆發了一種「傳染病」，當時有許多病患出現新冠肺炎的典型症狀，但是經過篩檢後，結果卻呈陰性。讓醫師們感到困惑的是，這些患者住院的原因並非感染新冠肺炎，到院時篩檢結也呈陰性，甚至整個過程都與新冠患者嚴格分離。

直到研究人員從這些患者的肺部深處取得樣本後，才在樣本中驗出這個新的變種病毒株，也就是B.1.616。據悉，患者體內攜帶的B.1.616在其基因組有9個變異，其中一個發生在刺突蛋白處，被稱為E484K。而E484K同時也出現在來自南非與巴西的變種病毒中。

研究人員發現，透過鼻咽拭子對感染B.1.616的患者進行檢測時，僅15%能驗出陽性，也就是說倘若患者感染的新冠病毒是屬於B.1.616的變異種，篩檢方式又剛好是鼻咽拭子，那有很大一部分將會出現「假陰性」。據了解，鼻咽拭子篩檢其他變種病毒時，準確率高達97%。

研究人員懷疑，造成此種誤差的原因是源於B.1.616變異病毒株減少了上呼吸道的感染，所以僅有極少數的病毒會殘留在鼻腔或咽喉，導致拭子無法驗出病毒。

另一方面，研究人員也表示，有近半數感染B.1.616變異病毒株的患者會在不到一個月內死亡，遠遠高出其他病毒株的患者。

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